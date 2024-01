Hindi Entertainment Hindi

Shreyas Talpade Revealed That He Was Clinically Dead After Heart Attack

'मैं मर चुका था, मेरा दूसरा जन्म हुआ...', Shreyas Talpade ने बताया सीपीआर ने बचाई जान

श्रेयस तलपड़े को दिसंबर महीने में हार्ट अटैक आया था और अब उन्होंने अपने स्वास्थ को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Shreyas Talpade Revealed That He Was Clinically Dead: गोमाल एक्टर श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) को पिछले महीने यानि की दिसंबर में हार्ट अटैक आया था. बता दें श्रेयस तलपड़े अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू जंगल (Welcome To Jungle) की शूटिंग करके वापस लौटे थे और घर पर ही अचानक उनकी सेहत खराब हुई और उन्हें उनकी पत्नी ने अस्पताल में भर्ती करवाया. हालांकि इस दौरान उनके दिल की धड़कन रुक गई थी औऱ इसकी जानकारी बॉबी देओल (Bobby Deol) ने दी थी. हालांकि अब एक्टर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और साथ ही वो सेट पर वापस लौट आएं है, लेकिन एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपने हार्ट अटैक (Shreyas Talpade Heart Attack) के बारे में जो बताया उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

सांस लेने में तकलीफ हुई और दर्द हुआ

Shreyas Talpade करीब एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती थी और अब श्रेयस बिल्कुल ठीक हैं और काम पर वापस लौट चुके हैं. इसी बीच अब उन्होंने खुलासा किया है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब वो क्लिनिकली डेट थे. श्रेयस ने एक इंटरव्यू में बताया कि ‘जब मैं जब वेलकम टू द जंगल के सेट से घर लौट रहे थे तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और अचानक ही उनके बाएं हाथ में दर्द महसूस हुआ’.

मुझे लगा मेरी मौत हो गई है- श्रेयस

श्रेयस ने इसके बारे में बात करते हुए आगे कहा कि ‘जब हाथ में दर्द हो रहा था तो मुझे लगा कि ये मांसपेशियों में खिंचाव होगा क्योंकि में एक्शन वाली शूटिंग करके घर आ रहा था, लेकिन जब मैं कार मैं बैठा तो चीजें अलग हो गई थी और जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी ने मुझे जिस हालत में पाया वो फौरन मुझे अस्पताल लेकर भागी. हालांकि इस दौरान मुझे लगा कि मेरा चेहरा सुन्न हो गया है और ये तब हुआ जब में अस्पताल के गेट पर पहुंच रहा था, साथ ही एक्टर को लगा कि जैसे मेरी मौत हो गई है.’

क्लिनिकली तौर पर मर चुका था- श्रेयस

श्रेयस ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा, ‘कुछ लोग हमारे बचाव में आए और मुझे अंदर ले गए. डॉक्टरों ने सीपीआर दिया, बिजली का झटका दिया, इस तरह उन्होंने मुझे फिर से जीवित किया.’ एक्टर ने माना कि वो क्लिनिकली तौर पर मर चुके थे औऱ ये एक बड़ा कार्डियक अरेस्ट था और अगर मेरा इलाज समय से नहीं हो पाता तो शायद मैं दोबारा वापस नहीं आता. इसे एक्टर ने अपनी दूसरी जिंदगी बताई है और साथ ही उन लोगों को धन्यवाद कहा है जिन्होंने इस दौरान उनके परिवार की सहायता कि और साथ ही ये उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने जीवन का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं.