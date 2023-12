Hindi Entertainment Hindi

Shreyas Talpade Suffers Heart Attack Durig Welcome To The Jungle Shoot

'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग के दौरान Shreyas Talpade को आया Heart Attack, अस्पताल में भर्ती

Shreyas Talpade Health Update: अस्पताल की तरफ से बताया गया श्रेयस तलपड़े की एंजियोप्लास्टी की गई और सर्जरी सफल रही है. अभिनेता अब ठीक हैं.

Shreyas Talpade Health Update: अभिनेता श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade News) को फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome To The Jungle) की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक (Heart Attack) आया है. रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के अंधेरी इलाके के बेलेव्यू अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और एंजियोप्लास्टी (Angioplasty) की गई. उनकी हालत ठीक बताई जा रही है. अस्पताल ने पुष्टि की कि एंजियोप्लास्टी आज रात (14 दिसंबर) लगभग 10 बजे की गई. उन्होंने यह भी बताया कि सर्जरी सफल रही और अभिनेता ठीक हैं.

अस्पताल की तरफ से बताया गया, ‘उन्हें देर शाम भर्ती कराया गया और प्रक्रिया रात करीब 10 बजे हुई. अब उनकी हालत ठीक है और कुछ दिनों में उन्हें छुट्टी दे दी जानी चाहिए.’ रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस तलपड़े मुंबई में अपनी शूटिंग के बाद दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गए. गुरुवार शाम ‘वेलकम टू जंगल’ की शूटिंग के बाद बेचैनी की शिकायत पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

47 वर्षीय तलपड़े हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं. साल 2005 की फिल्म ‘इकबाल’ में उन्हें एक विकलांग एथलीट की भूमिका निभाने के लिए काफी लोकप्रियता मिली. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी थे. इकबाल के साथ अपनी सफलता से पहले श्रेयस तलपड़े ने मराठी टीवी शो और नाटकों से प्रसिद्धि हासिल की. वह बॉक्स-ऑफिस पर कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें ओम शांति ओम, गोलमाल रिटर्न्स और हाउसफुल 2 और डोर जैसी फिल्में शामिल हैं.