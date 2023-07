Hindi Entertainment Hindi

Damini Kanwal Shetty: अब ऐसी दिखती हैं 'श्रीकृष्‍णा' की यशोदा, लुक देख चौंधियां जाएंगी आंखें

Damini Kanwal Shetty Then and Now: रामानंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक श्रीकृष्‍णा में माता यशोदा का किरदार न‍िभाने वाली दामिनी कंवल शेट्टी जानें अब कहा हैं.

Damini Kanwal Shetty Then and Now: छोटे पर्दे पर पर जिस तरह से रामानंद सागर के टीवी सीरीज ‘रामायण’ ने धमाल मचाया था, उसी तरह उनके ‘श्रीकृष्णा’ की भी लीला ने सबका मन मोह लिया था. रामानंद सागर का लोकप्रिय सीरियल श्रीकृष्‍णा दूरदर्शन पर 1993 से 1996 के बीच प्रसारित किया गया था. इस सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का किरदार सर्वदमन डी. बनर्जी ने न‍िभाया था, वहीं माता यशोदा का किरदार दामिनी कंवल शेट्टी ने निभाया था. सर्वदमन बनर्जी को इस शो से जितनी लोकप्रियता मिली, उतनी ही लोकप्रियता दामिनी केा भी मिली थी. एक समय में वह घर घर में पहचानी जाती थीं, उनका भावुकता भरा अभिनय दर्शकों के दिल में उतरता था. ऐसे में आज सालों बाद आइए जानते हैं कहा हैं यशोदा मां.

कहां हैं रामानंद सागर की ‘यशोदा’?

रामानंद सागर निर्मित ‘श्रीकृष्णा’ दूरदर्शन पर 18 जुलाई 1993 से 5 अक्टूबर 1997 प्रसारित हुआ था. इसके बाद इसे कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान भी 3 मई से 16 दिसंबर 2020 तक दोबारा टेलीकास्ट किया गया था. स्वपनिल जोशी और सर्वदमन बनर्जी ने कृष्ण का रोल निभाया था। वहीं पिंकी पारिख ने रुकमणि तो राधा बनी थीं रेशमा मोदी। माता यशोदा के किरदार में दिखी थीं दामिनी शेट्टी. आज इनके बारे में जानेंगे कि कहां हैं और क्या कर रही हैं.

प्रोडक्‍शन हाउस चलाती हैं दामिनी

थ‍िएटर से शुरूआत करने वाली दामिनी बचपन से ही अदाकारी करती थीं. श्रीकृष्‍णा शो के अलावा वह ‘अलिफ लैला’ और परंपरा जैसे धारावाहिकों में नजर आईं। आज वह एक सफल प्रोड्यूसर के रूप में जानी जाती हैं. बता दें कि रामानंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक श्रीकृष्‍णा में माता यशोदा का किरदार न‍िभाने वाली दामिनी कंवल शेट्टी असल जिंदगी में बेहद ग्‍लैमरस हैं. वह खुद का प्रोडक्‍शन हाउस चलाती हैं जिसका ना है ‘इटरनल फ्लेम प्रोडक्‍शन’!

लवमैरिज की

दामिनी शेट्टी ने प्रोड्यूसर राज शेट्टी से शादी की थी, इनकी लव मैरिज है. दामिनी शेट्टी की एक बेटी भी है, उसका नाम सशयसा है और उम्र 20 साल है. दामिनी शेट्टी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और फैमिली की फोटोज शेयर करती रहती हैं. मिनी शेट्टी ने ‘छोटी बहू’, ‘बानी: इश्क दा कलमा’, ‘शास्त्री सिस्टर्स’, ‘लक्ष्मी घर आई’ जैसे तमाम टीवी सीरियल्स लिखे हैं.

प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी

दामिनी शेट्टी ने हिंदी फिल्म ‘चॉइसेस’ को डारेक्ट किया है और ‘क्राइम पेट्रोल’, ‘मन में विश्वास है’ ‘बानी: इश्क दा कलमा’ जैसे भतेरे हिंदी, मराठी, कन्नड़ और पंजाबी टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए हैं. दामिनी ने सिनेमाई करियर में हॉलीवुड फ़िल्म ‘Down’s Revenge’ में सारा की मां का किरदार भी निभाया था. जिसके बाद उनकी लोक्रप्रियता ने मानो परवान चढ़ लिया हो. प्रोफ़ेशनल फ्रंट के अलावा दामिनी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके कुल 148K फ़ॉलोवर्स हैं.

