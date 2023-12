Hindi Entertainment Hindi

Shrimad Ramayan Cast Meet Prachi Bansal Who Is Playing Sita In Sony Tv Show

Shrimad Ramayan से सीता का फर्स्ट लुक आया सामने, जानें कौन होगी 'राम' की जानकी

Shrimad Ramayan Know Who Is Sita: श्रीमद रामायण में एक बार फिर से राम औऱ सीता के जिवन को दिखाया जाएगा जिसकी शुरूआत 1 जनवरी 2024 से होगी.

Shrimad Ramayan sita Prachi Bansal

Shrimad Ramayan Know Who Is Sita: टीवी पर अब तक कई सारे रामायण बन चुके हैं औऱ साल 1990 में आया रामानंद सागर का रमायण आज भी लोगों के दिलों में इसी तरह जिंदा है जैसे कल की बात हो. इस शो ने लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी थी कि सालों बाद भी लोग इसके किरदारों को असली के भगवान मानते हैं. राम के किरदार में दिखने वाले अरू गोविल और सीता के किरदार में नजर आने वाली दीपिका चिखलिया आज भी लोगों के दिलों में बसते है. टीवी पर कई रमायण आए औऱ गए और बदलेत वक्त के साथ कुछ को फैंस ने पसंद भी किया . ऐसे में अब एक बार फिर से राम और सीता के किरदार को जिवंत करने के लिए एख खास शो आ रहा है जिसका नाम है ‘श्रीमद रामायण’ और इसे सोनी टीवी लेकर आ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं शो के बारे में खास बातें.

जानें कौन बनेंगी माता सीता

‘श्रीमद रामायण’ आने वाले अगले साल शुरू हो रहा है और इसे आप 1 जनवरी से ही पर्दे पर देख सकते हैं. 1 जनवरी 2-24 से ये शो हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होगा. इस शो को एक बार फिर से आपको राम लला की जिंदगी से रूबरू करवाएगा और हाल ही में चैनल से इस शो से जुड़ा एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें जन-जन के आदर्श, मन-मन के आराध्य – सिया राम की प्रस्तुति की गई थी. बता दें इस शो में राम के किरदार में सुजय रेऊ नजर आएंगे और सीता मां के किरदार में अभिनेत्री प्राची बंसल दिखेंगी.

क्या फैंस को भाई सीता?

सोनी टीवी ने अपने प्रोमो में लिखा है जन – जन के आदर्श, मन – मन के आराध्य, सिया राम… #ShrimadRamayan, 1 जनवरी से, सोम से शुक्र रात 9 बजे सिर्फ #SonyEntertainmentTelevision पर.” हालांकि इस शो के प्रोमो पर जो कमेंट आए हैं वो मेकर्स को निराश कर सकते हैं. फैंस ने इस कास्ट को अच्छा नहीं बताया है और कहा है कि हमें इससे उम्मीद थी. वहीं लोग सिया के राम वाले स्टार कास्ट से भी इसकी तुलना कर रहे हैं. वैसे आने वाले समय में ये पता चल ही जाएगी की लोगों के मन में इसकी कहानी और किरदार कितनी अपनी छाप छोड़ पा रहे हैं.

कम कलाकारों को मिलता है मौत- प्राची

वहीं इस किरदार के बारे में बात करते हुए टीवी की सीता ने कहा कि ‘मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस भूमिका को चुना है औऱ यह एक ऐसा हिस्सा है जिसे केवल कुछ कलाकार अपने जीवनकाल में निभाने के लिए भाग्यशाली होते हैं.’ हम रमायण से जुड़ी कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं औऱ हमे पता है कि इस कहानी को पर्दे पर जिवंत किया जाए और इसे बेहद प्रेम और दृढ़ निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ बनाया जाए जिसके लिए राम औऱ सीता जाने जाते हैं औऱ उनकू पूजा होती है.

इन शो का बन चुकी हैं हिस्सा

आपको बता दें प्राची इसके पहले कई सारे टीवी शो का हिस्सा रह चुकी हैं औऱ उन्होंनेaahi (2023), Thapki Pyar Ki 2 (2021) and Shiv Shakti – Tap Tyaag Taandav (2023) जैसे शो में काम किया है. इसके साथ ही वो शॉट फिल्म का हिस्सा भी रह चुकी हैं. प्राची का सोशल मीडिया उनकी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों से भरा पड़ा है औऱ उनके करीब 175K followers हैं.