Shriya Saran Sets The Temperature Soaring In Sequin Pink And Gold Bikini: अजय देवगन (Ajay Devgan) की ‘दृश्यम’ (Drishyam) फेम साउथ इंडियन एक्ट्रेस श्रिया सरन (Shriya Saran) अपने पति एंड्रे कोषचीव (Andrei Koscheev) के साथ भारत शिफ्ट हो रही हैं और साथ ही लगता है कि एक्ट्रेस वापसी करने को भी तैयार हैं और ऐसा हम इसिलए कह रहे हैं क्योंकि श्रिया सरन (Shriya Saran) ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी बेहद हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है. Also Read - साउथ एक्ट्रेस Shriya Saran ने लहंगा उठाकर ऐसे किया होली डांस, ठुमके ने लूट ली महफिल- Viral Video

एक्ट्रेस श्रिया सरन (Shriya Saran) की साउथ इंडस्ट्री में काफी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है औऱ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कमाल की फोटो शेयर कि है इसमें उन्होंने गोल्डन शियर टॉप कैरी किया है. श्रिया ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, “आंड्रे, चलो बीच पर चलते हैं, कुछ आरामदायक पहनते हैं, हल्का और कैजुअल.” Also Read - Shriya Saran की रोमांटिक तस्वीरें वायरल, Lip Lock करते नज़र आए पति-पत्नी



बात दें कि साउथ इंडियन सिनेमा में एक्ट्रेस श्रिया सरन (Shriya Saran) का बड़ा नाम है, उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज के दम पर साउथ से लेकर बॉलीवुड सिनेमा में भी खूब नाम कमाया है.

View this post on Instagram A post shared by Shriya Saran (@shriya_saran1109)



एक्ट्रेस ने करोड़ों दिलों को साल 2018 तब तोड़ दिया जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और रूसी टेनिस खिलाड़ी और बिजनेसमैन एंड्रे कोषचीव (Andrei Koscheev) से शादी कर ली. लेकिन अब वो भारत में वापसी कर रही हैं. श्रिया सरन ने बॉक्सेस पैक करते हुए कुछ फोटोज शेयर की थीं, जिसके साथ उन्होंने बताया था कि वह भारत वापस लौट रही हैं.