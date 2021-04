Shruti Haasan hot and sizzling pics in black net top- बॉलीवुड और टॉलीवुड की दुनिया में अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीतने वाली Shruti Haasan ने कई बोल्ड रोल किए हैं. महज़ 6 साल की उम्र में अपने सिंगिंग करियर की शुरूआत करने वाली श्रुति अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती रहती हैं. Also Read - Divya Dutta ने बताया मां का वो दर्दनाक हादसा, अभी तक भूल नहीं पाई है...

हाल ही में श्रुति ने ब्लैक नेट टॉप में फोटोशूट कराया है जिसमें उनके एक्सप्रेशन तहलका मचाने वाले हैं. खुले बाल और डार्क महरून लिपस्पिक में श्रुति गजब ढा रही हैं. टॉप ही नहीं एक्ट्रेस के सारे कपड़े काले हैं. Also Read - Ajeeb Daastaans Actor Jaideep Ahlawat को होता है खुद पर शक, लगता है जैसे....

बता दें कि साल 2000 में श्रुति ने पहली बार तमिल और हिंदी दोनों भाषा की फ़िल्म हे “राम” में काम किया था. Also Read - माशाअल्लाह! Jaaved Jaaferi की बेटी Alaviaa Jaaferi हैं बेहद खूबसूरत, ज़मीन पर हो जैसे जन्नत

उस फ़िल्म को कमल हासन ने निर्देशित किया था और फिर बाद में वह इमरान खान के साथ फिल्म ‘लक’ में नज़र आईं.

श्रुति एक अभिनेत्री होने के साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं

Shruti Haasan ने ‘दिल तो बच्चा है जी’, ‘रमैया वस्तावैया’, ‘वेलकम बैक और गब्बर’ जैसी फिल्में कीं