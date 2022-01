Shubhangi Atre Trolled Because Of This: भाबीजी घर पर हैं (Bhabiji Ghar Par Hain) की अंगूरी भाभी (Angoori Bhabhi) यानी शुभांगी अत्रे (Shubhangi Atre) इन दिनों अपनी एक्टिंग को लेकर जमकर चर्चा में बनी हुई हैं और अंगूरी भाभी बनकर उन्होंने दिलों पर खूब राज किया है. हालांकि शुभांगी अत्रे ट्रोलर्स (Shubhangi Atre Trollers) के निशाने पर हैं. दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर शुभांगी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसकी वजह से वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं. पूजा में मग्न शुभांगी मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिखाई दे रहीं हैं. हालांकि अभिनेत्री इस दौरान एक बड़ी गलती कर बैठीं, जिसकी वजह से वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं हैं.Also Read - Imlie Spoiler Alert: पगडंडिया में आतंकी का इंटरव्यू लेकर गुमशुदा हुआ आदित्य, इमली के प्यार में पड़ रहा है आर्यन

इस वीडियो में शुभांगी मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य को अर्ध्य देती दिख रही हैं, लेकिन सैंडल पहनकर पूजा करने की वजह से शुभांगी को लोग ट्रोल करने लग गए. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, चप्पल तो उतार देतीं मैडम. एक अन्य यूजर ने लिखा, तुम पूजा नहीं, सूर्य देव का अपमान कर रही हो. शुभांगी के इस वीडियो पर देखते ही देखते कमेंट्स की बाढ़ आ गई जिसकी वजह से उन्होंने भी ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई.

सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अभिनेत्री ने अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन पर सफाई देते हुए लिखा, “मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे लिए गलत लिख रहे हैं, उनके लिए मेरे पास जवाब है. जहां मैं खड़ी होकर, सूर्य को अर्घ्य दे रही हूं, वो हमारे स्टूडियो का एक हिस्सा है. वहां टूटे हुए कांच के टुकड़े और नाखून पड़े रहते हैं. एक बात और, प्रार्थना करने के लिए मन साफ होना जरूरी है, बहार से साफ सफाई कर भी लो तो कोई फायदा नहीं, बस इसके बारे में सोचो.” आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब शुभांगी ट्रोल हुई हों. इससे पहले भी उनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है.