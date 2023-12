Shweta Bachchan ने अभिषेक के लिए लिखी ये बात, लोगों ने कहा 'तलाक लेने बोल रही है'..

Shweta Bachchan Cryptic Post: ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) का रिश्ता इन दिनों जमकर चर्चा में बना हुआ है और कई मीडिया पोर्टल पर ये खबरे चल रही हैं कि बच्चन परिवार में कुछ ठीक नहीं है. वहीं इन बातों को औऱ हवा तब मिल गई जब हाल ही में बिग बी ने अपना एक बंगला बेटी श्वेता के नाम पर कर दिया. इसके साथ ही अभिषे और ऐश्वर्या दोनों के हाथों से वेडिंग रिंग गायब होना भी फैंस को कुछ खास पच नहीं रहा है. इन सबके बीच अब अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन की एख पोस्ट इन दिनों जमकर वायरल हो रही है जिसमें वो अपने भाई अभिषेक को कुछ कहना चाह रही है. दरअसल नेटिजंस ने अभिषेक की उनकी बहन श्वेता बच्चन के साथ एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसके कैप्शन ने सभी का ध्यान खींचा और अब इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

दरअसल सोशल मीडिया पर श्वेता का एक पोस्ट जमकर वायर हो रहा है जिसमें वो अपने भाई अभिषेक के संग नजर आ रही हैं. ये फोटो थोड़ी पुरानी लग रही है औऱ किसी पार्टी या शादी की लग रही है. दोनों इस फोटो में बेहद अच्छे लग रहे हैं. हालांकि हर किसी की नजर इस दौरान उस चीज पर गई है जो हर तरफ चर्चा में बना हुआ है और वो श्वेता द्वारा लिखा हुआ मैसेज दरअसल तस्वीर के साथ श्वेता ने लिखा था, “ठीक है आगे बढ़ो, मैं ठीक तुम्हारे पीछे रहूंगी। #iykyk।”

ऐसे में जैसे ही ये फोट वायरल हुई लगातार नेटिजंस इसपर कमेंट कर रहे हैं और जमकर श्वेता को भला बुरा कह रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि वो अभिषेक को तलाक लेने के लिए कह रही हैं. वहीं कुच श्वेता को नेगेटिव और साथ ही Rude बता रहे हैं.कुछ लोगों का मानान है कि वो अपनी मां जया पर गई हैं.

वहीं इन सब विवादों के बीच हाल ही में अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बेहद अनोखी बात लिखी थी. इमिताभ बच्चन ने पोस्ट कर लिखा, ‘सब कहा जा चुका है, सब किया जा चुका है. तो जो करना था किया, जो किया तो किया.’ ट्वीट के साथ अमिताभ बच्चन ने अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की थी. ऐसे में हर कोई जानना चाह राह है कि आखिर बिग बी किसके बारे में बात कर रहे हैं.

T 4854 – everything said everything done .. so do the done and done the do .. pic.twitter.com/wYrAMetoGo

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 8, 2023