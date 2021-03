Shweta Bachchan Nanda Birthday: सिनेमा जगत के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के बेटी श्वेता बच्चन नंदा (Shweta Bachchan Nanda) भले ही फिल्मों से दूर हैं मगर अपनी पर्सनल वजहों से वो कई बार सुर्ख़ियों में रही हैं. आज श्वेता बच्चन का जन्मदिन (Happy Birthday Shweta Bachchan Nanda) है. 17 मार्च 1974 को मुंबई में जन्मी श्वेता आज 47 साल की हो गई हैं. फ़िल्मी खानदान होने के बाद भी श्वेता ने खुद को पर्दे पर पेश नहीं किया. वह एक कलाकार न होने के बजाय स्तंभकार और लेखिका हैं. श्वेता अक्सर अपने कॉलम को लेकर भी ख़बरों में रहती हैं मगर आज हम आपको उनकी लव लाइफ (Shweta Bachchan Nanda Love Life) से जुड़ा एक किस्सा बताएंगे. Also Read - Happy Birthday Abhishek Bachchan: Shweta Bachchan Nanda shares old picture of Abhishek Bachchan for wishing him birthday, श्वेता ने किया अभिषेक बच्चन को बर्थडे विश

क्या आपको पता है बिग बी की बेटी श्वेता बच्चन (Shweta Bachchan Nanda and Hrithik Roshan Love Story) और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) कभी रिलेशनशिप में थे? दरअसल ऋतिक बी टाउन के सबसे चार्मिंग एक्टर हैं और उनकी लव लाइफ भी खूब चर्चा में रही है. बताया जाता है कि जब ऋतिक और सुजैन खान अलग होने का फैसला लेने वाले थे और एक्टर की ज़िंदगी में जब कंगना रनौत की एंट्री नहीं हुई थी तब श्वेता और ऋतिक एक दूसरे के करीब आने लगे थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक तब, ऋतिक रोशन घायल हो गए थे और उनके दोस्त अभिषेक और श्वेता बच्चन अक्सर उनसे मिलने आते थे. श्वेता बच्चन तब मुंबई में अपने माता-पिता के घर पर थीं और इस अवधि के दौरान दोनों बेहद क्लोज़ हो गए थे. कथित तौर पर, ऋतिक और श्वेता एक साथ बहुत समय बिताते थे और वे पार्टियों में भी साथ जाते थे.

उस दौरान ऐसी भी अफवाह आई कि श्वेता बच्चन भी अपने पति निखिल नंदा से अलग होने वाली हैं. जब श्वेता दिल्ली के बजाय मुंबई शिफ्ट हो गई थी तब ऐसा लग रहा था कि सचमुच दोनों अलग हो गए हैं. श्वेता ने निखिल से 1997 में शादी की थी. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अब निखिल और श्वेता एक साथ नहीं हैं. मगर इस बारे में अब तक दोनों की तरफ से कोई बात नहीं आई है.

ख़बरों के अनुसार जब ऋतिक और कंगना के रिश्ते की बात मीडिया में आने लगी थी उस वक़्त श्वेता ने अपने कदम पीछे लेते हुए एक्टर से अपने रिश्ते खत्म कर दिए. बताया जाता है कि श्वेता बच्चन ने बच्चन फैमिली की इज़्ज़त के लिए ऐसा कदम उठाया था.