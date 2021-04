List of Actress who caught in the prostitution racket: फिल्मों की दुनिया में चकाचौंध खूब है. सिनेमा जगत में हर दिन कई लोग अपनी किस्मत आज़माने आते हैं मगर उनमें से कुछ ही लोगों पर एक्टर या एक्ट्रेस का लेबल लग पाता है. ऐसे में कुछ स्ट्रगलर आर्टिस्ट निराश हो जाते हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे कितने फिल्मी सितारें हैं जो इंडस्ट्री में होने के बावजूद काम के लिए तरसते हैं. इसी दौरान वो कभी कभार ऐसे काम में लिप्त हो जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी अभिनेत्रियों का नाम सेक्स रैकेट के साथ जुड़ चुका है. आज हम आपको ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस का नाम बता रहे हैं जिन्होंने देह व्यापार में अपना करियर और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी. Also Read - Sherlyn Chopra Birthday: टॉपलेस होकर कई बार मचाई है सनसनी, पैसों के लिए लोगों के साथ सोया करती थीं

Also Read - क्या बॉलीवुड साजिद खान को कर रहा है सपोर्ट? शर्लिन चोपड़ा ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप- Video

श्वेता बसु प्रसाद (Shweta Basu Prasad)

फिल्म ‘इकबाल’ से हिंदी सिनेमा में एंट्री लेने वाली श्वेता ने बहुत कम वक्त में अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी. श्वेता साल 2014 में हैदराबाद के ‘बंजारा हिल्स’ में चल रहे सेक्स रैकेट में फंसी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता दो महीने रेस्क्यू होम में रही थीं. इस केस के बाद उनकी खूब बदनामी हुई थी. बता दें कि फिल्म मकड़ी में भी उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया हुआ है. Also Read - साजिद पर एक नहीं 9 एक्ट्रेस ने लगाए Sexual Harassment के आरोप, किसी को कहा टॉप उतारने, किसी को प्राइवेट पार्ट...

शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra)

हिंदी सिनेमा में एक वक्त अपनी बोल्डनेस से तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस शर्लिन अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. शर्लिन का नाम भी सेक्स रैकेट से जुड़ चुका है. हैरानी की बात यह है कि वे खुद मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि वो वेश्यावृत्ति में शामिल रह चुकी हैं. बता दें कि उस समय शर्लिन के इस बयान को पीआर स्टंट माना गया था. शर्लिन की यही बोल्डनेस ने उनसे उनका बॉलीवुड करियर भी छीन लिया था.

मिष्टी मुखर्जी (Mishti Mukherjee)

मिष्टीमुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत 2012 में आई फिल्म “लाईफ की तो लग गई” से की थी. इनका भी नाम सेक्स रैकेट के साथ जुड़ चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस के घर पर साल 2014 में छापा मारा गया था. इस दौरान अभिनेत्री अपने घर में आपत्तिजनक हालत में पाई गई थी. साथ ही उनके घर से कई लाख ब्लू फिल्म के कैसेट भी मिले थे.

सायरा बानू (Saira Banu)

साउथ ऐक्ट्रेस सायरा बानू का नाम भी देह व्यापार से जुड़ चुका है. हैदराबाद में 23 अगस्त 2010 को एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड हुआ. इस रैकेट में एक्ट्रेस को रंगे हाथों पकड़ा गया.

ऐश अंसारी (Aesh Ansari)

बॉलीवुड और साउथ की जानी मानी अदाकारा ऐश अंसारी को हमने ‘चलते चलते’ और ‘ओम शांति ओम’ जैसी फिल्मों में देखा है. ऐश भी सेक्स रैकेट जैसे कामों में लिप्त रह चुकी हैं. ऐश अंसारी को 5 नवंबर, 2013 को रंगे हाथ जिस्मफरोशी करते हुए पकड़ा गया था. जोधुपर के राइकाबाग रोड स्थित एक होटल में तीन अन्य महिलाओं के साथ इस एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया गया था.