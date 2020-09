सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, ऐसे में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति का सवाल है कि मामले पर फैसला कब तक आएगा. बुधवार को श्वेता ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैंने अपना भाई खोया है और हर रोज मुझे इस दर्द का एहसास हो रहा है. हमें फैसला कब मिलेगा?? हैशटैगजस्टिसफॉरसुशांतसिंहराजपूत हैशटैगवॉरियर्स4एसएसआर हैशटैगग्लोबलप्रेयर्स4एसएसआर हैशटैगस्टेयूनाइटेड.” Also Read - Sushant Singh Case Update: एक और 'ड्रग पेडलर' एनसीबी की हिरासत में, धीरे-धीरे खुल रही हैं परतें

इसी के साथ श्वेता ने सुशांत पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें लिखा है : “उन्होंने मुझे मार डाला है दीदी. मुझे न्याय चाहिए.” Also Read - मुंबई को लेकर रेणुका और कंगना के बीच ट्विटर वॉर, शहाणे बोलीं- जुबान उठाकर कुछ भी बोल दिया

श्वेता ने उन सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद कहा है, जो 14 जून को सुशांत के निधन के बाद से उनके लिए न्याय की मांग करते आ रहे हैं.

I lost my brother and my hearts bleeds everyday…how long will it take to find the truth… when will be find closure?? #JusticeForSushantSinghRajput #Warriors4SRR #GlobalPrayers4SSR #StayUnited pic.twitter.com/FwIZdFboqJ

— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) September 2, 2020