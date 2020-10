Also Read - Shweta Tiwari 40th Birthday: दो बार टूटी शादी, श्वेता तिवारी की किस्मत में प्यार नहीं? बेटी पलक....

View this post on Instagram

Also Read - श्वेता तिवारी की लाडली पलक तिवारी ने शेयर किया अपनी डेब्यू फिल्म 'रोजी' का पोस्टर, सेक्सी स्पाई...

When in Doubt, swim on Out! . . . . . . . @theforestclubresort @zuper_solutions @options_travel