धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर श्वेता तिवारी ने कसा तंज, CJP से पूछा 'पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे?'

Shweta Tiwari Ask Abhijeet Dipke Question: दिल्ली में हफ़्तों तक चले बड़े छात्र विरोध-प्रदर्शनों और लोगों के लगातार आंदोलन के बाद, धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार, 25 जुलाई को इस्तीफ़ा दे दिया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 26, 2026, 9:45 AM IST
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर श्वेता तिवारी ने कसा तंज, CJP से पूछा 'पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे?'

Shweta Tiwari Ask Abhijeet Dipke Question: दिल्ली में हफ़्तों तक चले बड़े छात्र विरोध-प्रदर्शनों का आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ अंत हो गया है. बता दें लंबे चले सरकार और CJP के बीतचीत के बाद आखिरकार छात्रों की मांगे मान ली गई है और साथ ही उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर को खाली करने का आदेश दे दिया है. इसी बीच में कई सारे सितारों ने CJP के इस विरोध प्रर्दशन का जमकर सर्मथन किया है, लेकिन इसी बीच में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने CJP से पंजाब से जुड़े सावल पूछ लिए हैं.

श्वेता तिवारी ने CJP नेता अभिजीत दिपके सेप पूछा सवाल

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एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर प्रतिक्रिया दी है. शनिवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ सेक्शन में CJP नेता अभिजीत दिपके का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दिपके को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वे कैबिनेट में से किसी भी ऐसे व्यक्ति के इस्तीफ़े की मांग कर सकते हैं जो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है. इस पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, “अब पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’, तुम वहां कब विरोध-प्रदर्शन कर रहे हो?”

शनिवार को आया इस्तीफा

राष्ट्रीय राजधानी के बीचों-बीच हफ़्तों तक चले छात्रों के ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन और लगातार जन-आंदोलन के बाद, शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया. बता दें छात्र परीक्षा में गड़बड़ियों, ख़ासकर NEET-UG पेपर लीक को लेकर उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे और उनका इस्तीफ़ा 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस की बेरहम कार्रवाई के बाद आया है. पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और नाराज़ नागरिक बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में उमड़ पड़े थे. हालांकि, CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि संगठन देश के युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाना जारी रखेंगे जो युवा को प्रभावित करते हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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