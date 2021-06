Shweta Tiwari daughter Palak Tiwari Bold And Hot Pictures See Her New Avatar: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) इन दिनों स्टंट शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ को लेकर काफी चर्चा में हैं. वहीं कुछ दिनों पहले वो अपने पति अभिनव कोहली और बेटे की वजह से चर्चा में आई थी. साथ ही जब विवाद चल रहा था तब श्वेता (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट हटा दिया था, लेकिन अब वो फिर से वापसी कर चुकी हैं और लगातार अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर कर रही हैं जिसे देखकर आपका दिल पिघल जाएगा. Also Read - Palak Tiwari ने क्लीवेज दिखाने के लिए पहन ली इतने गहरे गले वाली ड्रेस, लोगों ने मचा दिया बवाल

इन दिनों श्वेता (Shweta Tiwari) शो में हिस्सा लेने के लिए केप टाउन में हैं और वहीं शूटिंग में बिजी हैं. श्वेता (Shweta Tiwari) की तरह ही उनकी बेटी पलक (Palak Tiwari) भी काफी चर्चा में रहती हैं.



पलक (Palak Tiwari) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. पलक (Palak Tiwari) आए दिन अपनी हॉट एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स की वजह से इंटरनेट पर छाई रहती हैं. इन तस्वीरों में उनका बोल्ड लुक देख फैंस उनके दीवाने हो रहे हैं. ये तस्वीरें पलक (Palak Tiwari) के हालिया फोटोशूट की हैं, तस्वीरों में वो अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही है.

View this post on Instagram A post shared by Palak Tiwari (@palaktiwarii)



पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टनिंग फोटोज पोस्ट की हैं. इस तसवीर में उनका अंदाज देखने लायक है. कैमरे को देखते हुए ये स्टारकिड दिलकश पोज दे रही है. व्हाइट स्लीवलेस ड्रेस में पलक बेहद खूबसूरत लग रही है. आपको बता दें कि पलक तिवारी जल्द ही डेब्यू करने जा रही हैं.