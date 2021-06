Shweta Tiwari’s Daughter Palak Returns To Instagram with A Bang: श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली के बीच की तकरार बीते दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है और इसी दौरान श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट हटा दिया था. हालांकि अब उन्होंने फिर से वापसी कर ली है और उनकी हॉट फोटो देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे. Also Read - KKK 11: Shweta Tiwari के लिए Sourabh Jain ने एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग, बोले- स्कूल के दिनों में ही....

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. पलक तिवारी (Palak Tiwari) ने जैसे ही इंस्टा पर जैसी ही आई उनका ग्लैमरस अंदाज वायरल हो गया. ऐसे में पलक तिवारी (Palak Tiwari) ने अपने हालिया फोटोशूट को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है. Also Read - Shweta Tiwari के एक्स हसबैंड राजा चौधरी ने उन्हें बताया बदकिस्मत, बोले- 'वो अच्छी मां और पत्नी है लेकिन...'



बता दें कि पलक तिवारी (Palak Tiwari) की डेब्यू फिल्म फिल्म ‘रोजी- द सैफ्रॉन चैप्टर’ इसी महीने रिलीज होगी. इस फिल्म को विशाल मिश्रा ने निर्देशित किया है, जबकि विवेक ओबेरॉय, प्रेरणा वी अरोड़ा ने प्रोड्यूस किया है रहे हैं. पलक तिवारी के साथ-साथ विवेक ओबेरॉय भी इस फिल्म में नजर आने वाले है.