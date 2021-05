Shweta Tiwari Ex Husband Raja Chaudhary Came In Support Of Actress: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी(Shweta Tiwari) इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. पति अभिनव कोहली (Abhinav Kohli) और उनकी बीच लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं. जहां एक तरफ एक्ट्रेस इन दिनों खतरों के खिलाड़ी शूटिंग कर रही है वहीं अब इस मामले पर एक्ट्रेस के पहले पति राजा चौधरी (Raja Chaudhary) ने अपनी राय दी है. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: 'सुपरट हॉट मॉम' Shweta Tiwari ने फ्लॉट किए अपने एब्स, देखें उनकी फिटनेस भरी खूबसूरती

अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर सुर्खियों में छाईं श्वेता (Shweta Tiwari) इन दिनों अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस के पहले पति राजा चौधरी (Raja Chaudhary) का रिएक्शन सामने आया है. एक इंटरव्यू में राजा ने कहा ‘उसकी (श्वेता) की दोनों शादियां नहीं चलीं, ये उसका बैड लक है, लेकिन इसका ये मतलब बिलकुल नहीं है कि वह एक बुरी इंसान हैं. श्वेता का सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि श्वेता बहुत अच्छी मां हैं और एक अच्छी पत्नी भी हैं. Also Read - Shweta Tiwari ने अपने एब्स दिखाकर किया सबको हैरान, इस अंदाज़ में किया टोन्ड बॉडी को फ्लॉन्ट- Photo Viral



अपनी बेटी पलक के बारें में उन्होंने कहा,’ मैं अपनी बेटी से काफी समय से मिला नहीं हूं पर इसका कारण कोरोना है, मैं उससे सम्पर्क में हूं’. राजा ने कहा कि मैं श्वेता और अभिनव के बीच जो चल रहा है उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि श्वेता को अभिनव को उनके बेटे से मिलने देना चाहिए.

आपको बता दें कि श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) और उनके पूर्व पति अभिनव कोहली के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. बेटे से मिलने और कस्टडी को लेकर शुरू हुआ ये झगड़ा अब कोर्ट पहुंच गया है. फिलहाल श्वेता टीवी के अपकमिंग रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की शूटिंग के लिए केपटाउन में हैं.