Shweta tiwari Hot pics in black Shimmer Dress fans says it shows Fullstop on your age- टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. हाल ही में श्वेता ने काले रंग के शिमरी गाउन में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका अंदाज देखने वाला है.

एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. उनका कहना है कि इन फोटोज़ को देखकर लग रहा है जैसे श्वेता की उम्र थम सी गई है. बता दें, तिवारी (Shweta Tiwari) भले ही दो बच्चों की मां है लेकिन एक्ट्रेस ने 40 साल की उम्र में भी खुद को ग्लैमर से भरपूर करके रखा है.



श्वेता के स्टाइल को लेकर लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

श्वेता को देखकर लग रहा है जैसे वो किसी अवॉर्ड फंक्शन के लिए तैयर नजर आ रही हैं.