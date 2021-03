Tv Actress Shweta Tiwari Flaunted Her Abs See Pictures: टीवी की बहू और प्रेरणा के नाम से मशहूर श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) एक बार फिर से अपने फोटोशूट की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो फिटनेस में सबको मात देती हुई नजर आ रही हैं. 40 की उम्र के पड़ाव में श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने अपने आप को किस तरह से फिट रखा है वो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 25th March 2021 Written Update: सीरत को अपनी मां बनाना चहता है कैरव, कार्तिक ने शादी के लिए भरी हामी!

40 साल की इस एक्ट्रेस ने अब फिटनेस के मामले में अच्छे-अच्छों को पछाड़ दिया है और इसका सबूत उनका लेटेस्ट फोटोशूट है. श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) का हॉट अंदाज देखकर हर कोई उनका दिवाना हुआ जा रहा है. आए दिन श्वेता (Shweta Tiwari) अपनी ग्लैमसरस फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जिसे देख फैंस के होश उड़े रहते हैं. Also Read - Neetu Kapoor ने शेयर किया Rishi Kapoor के आखिरी ट्रिप का Video....सड़कों पर गुनगुनाते नजर आए एक्टर- Video Viral

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)



श्वेता तिवारी इन दिनों अपने मेकओवर चलते सुर्खियों में हैं. हाल ही में श्वेता ने एक नया फोटोशूट करवाया है जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में श्वेता का स्टनिंग लुक सामने आया है. ऑरेंज प्रिंटेड पेंटसूट में श्वेता बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. उनका ये नया अंदाज़ सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.