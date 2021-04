Shweta Tiwari Abs And transformation Picture Viral On Social Media: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) पिछले कुछ समय से चर्चा वा विषय बनी हुई है, दरअसल एक्ट्रेस ने अपनी फिटनेस औऱ बॉडी पर जमकर ध्यान दिया है और वो लगातार फिट होती चली जा रही हैं. जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की हॉट और बोल्ड तस्वीरें चर्चा का विषय बनी रहती हैं वहीं एक्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन भी हैरान करने वाला है. हाल ही में श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी टोंड बॉडी फ्लॉट करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - Shweta Tiwari ने डीप नेक ड्रेस में फिर मचाई तबाही, लोगों ने कहा- हॉट लगना कब बंद करोगी? Viral Pics

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने अपने बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को हैरान कर दिया है. अभिनेत्री ने अपना काफी हद तक वजन कम किया है और फिट रहने के लिए वो लगातार मेहनत कर रही हैं. इसी बीच श्वेता (Shweta Tiwari) ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी ऐसी फोटो शेयर की है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे. श्वेता (Shweta Tiwari) ने मिरर सेल्फी शेयर की है जिसमें वह अपने एब्स शो ऑफ कर रही हैं. Also Read - Shweta Tiwari ने डीप नेक के टॉप में बढ़ाया इंटरनेट का पारा, लोग बोले- इस उम्र में भी इतनी हॉटनेस- Photos Viral

श्वेता ने कुछ दिनों पहले अपने कई फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं. श्वेता की फोटोज और बोल्ड अंदाज देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)



श्वेता ने अपने सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर शेयर की थी जिसमें वे अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट कर रही थीं. टीवी इंडस्ट्री और उनके दोस्तों ने अपने कमेंटस और लाइक कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)



श्वेता के वर्कफ्रंट कि बात करें तो एक्ट्रेस को पिछली बार वरुण बडोला के साथ मेरे डैड की दुल्हन में देखा गया था, जिसमें उन्होंने गुनीत सिक्का का किरदार निभाया था.