सीरियल कसौटी जिंदगी की फेम श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) जहां इन दिनों अपनी फिट बॉडी को लेकर चर्चा में हैं वहीं वो अपने पति और बेटे के विवादे की वजह से हर दिन सुर्खियां बटोर रही हैं. हालांकि एक्ट्रेस इन सबसे दूर इस वक्त खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11) की शूटिंग केपटाउन में कर रही हैं. ऐसे में वहां से लगातार उनके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं जो फैंस को बेहद पसंद आ रहे हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक नई फोटो शेयर की है जिसमें उनकी हॉटनेस देखकर आपका दिल भी उनपर आ जाएगा.

खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11) की शूटिंग केपटाउन में चल रही है और श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने वहां से अपनी एक फोटो शेयरकी है जिसमें वो वो व्हाइट आउटफिट में दिख रही है. शार्ट ऑफ शोल्डर ड्रेस में वो खिड़की के पास खड़ी होकर पोज दे रही है. ड्रेस के साथ उन्होंने व्हाइट हील्स भी पहना हुआ है.



इन फोटोज में वह काफी मुस्कराती नजर आ रही हैं. हर एक पिक में श्वेता अपनी हॉट अंदाओं को बिखेरती दिख रही हैं. श्वेता तिवारी हाल ही के दिनों पहले अपने कई फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं. श्वेता की फोटोज और बोल्ड अंदाज देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)



वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने पति अभिनव के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर सुर्खियों में हैं. अभिनव कोहली(Abhinav Kohli) ने उन पर बेटे को छोड़कर जाने का आरोप लगाया है. जिसके बाद श्वेता ने पति के कुछ सनसनीखेज सीसीटीवी के वीडियोज फैंस के लिए शेयर किए थे. जिसमें वह श्वेता से बेटे को छीनते दिख रहे थे. जिसके बाद अभिनव ने भी श्वेता के खिलाफ वीडियोज पेश किए थे. लेकिन अब महिला आयोग ने डीजीपी को अभिनव के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है.