'इस लड़की को वहीं से धक्का दे के....' सिया-केतन केस पर सेलेब्स भड़के, हिना के बाद आंचल का वीडियो वायरल

Siya Ketan case controversy: सिया-केतन केस पर सेलेब्स भड़के, वायरल वीडियो रिएक्शन ने मचाया बवाल. ‘आज की जनरेशन को क्या हो गया?’ बयान पर सोशल मीडिया में बहस तेज.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: June 25, 2026, 2:46 PM IST
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सिया-केतन केस पर सेलेब्स भड़के, वीडियो रिएक्शन वायरल
  • सिया-केतन केस पर सेलेब्स का गुस्सा फूटा, सोशल मीडिया पर वीडियो रिएक्शन वायरल
  • कई सितारों ने आज की जनरेशन पर उठाए सवाल, जमकर हो रही बहस
  • केस से जुड़ा वीडियो क्लिप इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है
  • यूजर्स दो हिस्सों में बंटे कुछ सपोर्ट में तो कुछ आलोचना में

Siya Ketan case controversy: पुणे के चर्चित सिया-केतन केस ने अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और टीवी इंडस्ट्री में भी बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है. जैसे-जैसे इस मामले से जुड़े नए अपडेट सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे सेलेब्स के रिएक्शन भी लगातार वायरल हो रहे हैं और लोगों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है. इस पूरे मामले पर अब टीवी इंडस्ट्री की दो जानी-मानी हस्तियों  हिना खान और आंचल खुराना के रिएक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में हैं.

हिना खान का इमोशनल रिएक्शन वायरल

टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने इस केस पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने गहरी नाराजगी और दुख जाहिर किया. उनके पोस्ट में यह इशारा था कि अगर समय रहते सच सामने आ जाता या हालात को संभाल लिया जाता, तो शायद मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। हिना का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.उनके बयान को कई यूजर्स ने रिश्तों में ईमानदारी और संवाद की कमी से जोड़कर देखा.

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Siya Ketan case: हिना खान का रिएक्शन वायरल

आंचल खुराना का वीडियो बना चर्चा का विषय

वहीं ‘रोडीज़ 8’ की विनर और टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आंचल केस को लेकर काफी गुस्से में नजर आईं और उन्होंने आज की जनरेशन के रिश्तों और सोच पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि आज के समय में रिश्ते जिस दिशा में जा रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक है. इसी वीडियो के कुछ हिस्से को लेकर सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है, जहां लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बटी जनता

इस केस और सेलेब्स के रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है.एक तरफ लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स इसे रिश्तों की जटिलता और मानसिक दबाव से जोड़कर देख रहे हैं. ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगातार पोस्ट वायरल हो रहे हैं और लोग अपने-अपने नजरिए से इस घटना पर राय दे रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

पुणे से जुड़े इस केस में शुरुआत में इसे एक सामान्य घटना माना जा रहा था, लेकिन जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, इसमें साजिश और रिलेशनशिप एंगल सामने आने लगे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है. इसी बीच सेलेब्स के रिएक्शन ने इस केस को और ज्यादा हाई-प्रोफाइल बना दिया है.

सिया-केतन केस अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि यह सोशल मीडिया, रिश्तों और आज की युवा सोच पर एक बड़ी बहस बन चुका है. टीवी इंडस्ट्री के सेलेब्स के रिएक्शन ने इसे और ज्यादा वायरल और चर्चा में ला दिया है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में और क्या नए खुलासे सामने आते हैं और यह बहस किस दिशा में जाती है.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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