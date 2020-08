Also Read - Rhea Chakraborty Money Laundering Case: ईडी ने माना- सुशांत के खाते से 15 करोड़ की निकासी हुई, लेकिन रिया चक्रवर्ती...

College mein tha, B.com ke Saath Saath “the usual combo”- CA kar raha tha. Ek National Talent Hunt mein Part lia… Jeeta Main, Nache Hum dono. Mera Confidence uske baad Ufff..!🚀 Us raat soye nahi main aur mera Parivaar…Mera Naam Goonja Stage pe, wo bhi Sushant Singh Rajput ki awaaz mein! Wah! Mummy Papa ko laga ki kuch toh baat hogi mujh mein bhi…CA choro beta, Hero bante hain! Permission mil gai. Meri Pehli Jeet, Meri Shuruwaat. Aaj kal bhi Neend nahi ati. Ye Video hazaar baar dekha hai Socha share karun ya nahi…? Phir socha Dono Bhai Todd ke naache hain Share karna toh banta hai guru! @sushantsinghrajput ❤️