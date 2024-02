Fighter के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का अजीबो गरीब बयान, कहा '90% लोग प्लेन में नहीं बैठे'

Siddharth Anand On Fighter Box Office Collection: सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म ‘फाइटर’ (Fighter) को 26 जनवरी के मौके पर रिलीजहुई थी. इस फिल्म को भारत की पहले एरियल फिल्म माना जा रहा है और इसके दमजार ट्रेलर ने फैंस को जमकर एक्साइट किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है जिसकी निर्देशक सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) को उम्मीद होगी. ऐसे में अब निर्देशक ने बताया कि उनकी नवीनतम हवाई एक्शन फिल्म उनके पिछले निर्देशन ‘वॉर’ या शाहरुख खान अभिनीत ‘पठान’ की सफलता को क्यों नहीं दोहरा सकी और इसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा है उसने लोगों को हैरान कर दिया है. तो आइए जानते हैं कि आखिर सिद्धार्थ ने आखिर क्या कुछ कहा है.

सिद्धार्थ आनंद ने हालिया इंटरव्यू में ‘फाइटर’ को मनचाही सफलता न मिलने पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बेहद कमाल का बयान दिया है और इसी वजह से अब ट्रोल हो रहे हैं और लोग उनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना कर रहे हैं. सिद्धार्थ आनंद ने हालिया इंटरव्यू में फाइटर के बॉक्स ऑफिस कमाई पर बात करते हुए कहा कि ‘ये एक हवाई एक्शन फिल्म है जो भारत के दर्शकों के एक बड़े वर्ग के लिए विदेशी है’.

सिद्धार्थ आनंद इसके बाद यही नहीं रुके और उन्होंने इस पर अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि ‘मैं कहूंगा कि 90 प्रतिशत, जो विमानों में नहीं उड़े हैं या जो किसी हवाई अड्डे पर नहीं गए हैं. ऐसे में आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें पता चले कि हवा में क्या हो रहा है’? इसके बाद सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि ‘उन्हें लगा कि ये कोई एलियन है हमारे आबादी के कितने प्रतिशत के पास पासपोर्ट है और उनसे से कितने में वास्तव में विमान में यात्रा की है? हवाई कार्रवाई हो रही है लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कार्रवाई में उन्हें कैसा उत्साह महसूस होना चाहिए’.

Fighter movie’s director says his film didn’t do well because 90% of Indians hasn’t experienced airports or air travel, so they couldn’t relate to his film.

Oppenheimer worked because 90% of Indians are into nuclear physics, Ek Tha Tiger worked because 90% of Indians are RAW… pic.twitter.com/wBqSfS6hVI

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) February 2, 2024