Siddharth Shukla to play Meganath in Prabhas Adipurush: टीवी की दुनिया के जाने-माने कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) जब से बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं उनका सिक्का चल पड़ा है. जहां एक तरफ एक्टर कई सारे म्यूजिक वीडियो में नजर आ रहे हैं वहीं उनकी वेब सीरीज ‘ब्रोकेन बट ब्यूटिफुल 3 ‘को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि वो प्रभास (Prabhas) स्टारर ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) में दिखाई देंगे और ये सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के फैंस बेहद खुश हैं. Also Read - Broken But Beautiful 3 Trailer: 'ब्रोकेन बट ब्यूटिफुल 3' का ट्रेलर लॉन्च, सिद्धार्थ और सोनिया का दिखा रोमांस

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13 Winner) के विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) आजकल वेब सीरीज ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3’ को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं. हाल ही में वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों से भरपूर प्यार मिला है. सोशल मीडिया पर चल रहीं खबरों की मानें तो सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘आदिपुरुष’ में बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला दिखाई दे सकते हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का फिल्म ‘आदिपुरुष’ में ‘मेघनाद’ का रोल कर सकते हैं. Also Read - Broken But Beautiful 3 के टीजर लॉन्च से पहले सिद्धार्थ शुक्ला का फर्स्ट लुक हुआ जारी, बारिश में भीगते हुए नजर आए एक्टर



‘आदिपुरुष’ एक बिग बजट फिल्म है, जिसमें प्रभास भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत हैं, जबकि फिल्म के निर्माता भूषण कुमार हैं. इस फिल्म में प्रभास के अलावा, सैफ अली खान और कृति सेनन भी नजर आने वाली हैं. बता दें, कृति सीता के अवतार मे नजर आएंगी. वही फिल्म में सैफ निगेटिव रोल में नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि सैफ रावण का रोल निभाएंगे. यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी.