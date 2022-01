South Actor Siddharth Use To Date Samantha Ruth Prabhu: बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल (Saina Nehwal) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) की सुरक्षा को लेकर की गई टिप्पणी पर अभिनेता सिद्धार्थ (Siddharth) का ट्वीट विवादों में आ गया. बता दें कि नेहवाल (Saina Nehwal) ने पंजाब के बठिंडा में एक फ्लाईओवर पर पीएम मोदी (Pm Narendra Modi) के काफिले को कुछ 20 मिनट के लिए रोके जाने पर चिंता जताई थी क्योंकि पिछले सप्ताह किसानों का विरोध करके सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया था. साइना नेहवाल (Saina Nehwal) के इसी ट्वीट पर एक्टर सिद्धार्थ (Siddharth) ने ट्वीट कर कुछ ऐसा लिखा है कि हर को उनकी निंदा कर रहा है और साथ ही उनपर FIR तक की मांग कर दी गई है. वैसे ये पहली बार नहीं है कि सिद्धार्थ (Siddharth) ने कुछ कहा और वो विवाद का हिस्सा बन गया. इसके पहले वो अपने एक्स के साथ रिश्तों को लेकर भी चर्चा में थे और साथ ही उन्होंने उन पर भी निशाना साधा था और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) थी, जिनके साथ साथउथ एक्टर सिद्धार्थ (Siddharth) का अफेयर खुलेआम था.Also Read - Saina Nehwal पर टिप्पणी का मामला: महिला आयोग ने कहा- एक्टर सिद्धार्थ का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाए

सिद्धार्थ और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है, सिद्धार्थ कभी नागार्जुन की एक्स बहू यानी समांथा रूथ प्रभु के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं. हालांकि, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था. सिद्धार्थ और सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) एक वक्त था जब सामंथा बॉलीवुड और साउथ फिल्म एक्टर सिद्धार्थ के साथ रिलेशन में थीं. इन दोनों को एक साथ कई बार स्पॉट भी किया जाता था और दोनों एक दूसरे के लिए इतने सीरीयस थे कि लिव इन में भी रहने लगे. हालांकि किसी मुकाम पर पहुंचने से पहले ही दोनों ने अपनी राहें एक दूसरे से अलग कर ली. इस जोड़ी के ब्रेक अप पर फैंस को खूब अफसोस हुआ था.

साउथ एक्टर्स सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) ने अपनी शादी के चार साल पूरे होने से पहले ही अलग होने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए थे. इसी कड़ी में उनके एक्स एक्टर सिद्धार्थ (Sidharth) ने भी सोशल मीडिया पर कुछ लिथा था जिसकेबाद जककर बवाल हुआ था. दरअसल सामंथा-नागा चैतन्य के सेपरेशन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद सिद्धार्थ ने अपनी ट्वीट में लिखा था, ज़िंदगी का एक सबक मैंने अपनी टीचर से स्कूल में सीखा था, वो ये था कि धोखेबाज़ कभी सुकून से नहीं रह सकते. आप क्या सोचते हैं?

One of the first lessons I learnt from a teacher in school…

“Cheaters never prosper.”

What’s yours?

— Siddharth (@Actor_Siddharth) October 2, 2021