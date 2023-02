शादी की रस्मों के बीच बिगड़ गई थी सिद्धार्थ के पिता की तबीयत, ससुर को देखने दौड़ी चली आईं कियारा आडवाणी

Sidharth Malhotra : आखिरकार बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और किराया आडवाणी हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए. लंबे समय तक डेटिंग के बाद मंगलवार को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में कपल ने सात फेरे लिए. सीक्रेट शादी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, दूल्हा-दुल्हन बने सिद्धार्थ और कियारा बेहद खूबसूरत लग रहे थे. शादी की रस्मों के बीच मेहमान उस समय घबरा गए जब अचानक सिद्धार्थ के पिता की तबीयत बिगड़ गई. जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में तीन दिनों से लगातार कियारा और सिद्धार्थ की शादी का जश्न चल रहा था, इसी दौरान एक्टर के पिता की तबीयत बिगड़ने से उन्हें तुरंत चेकअप के लिए ले जाया गया था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार की रात अचानक सिद्धार्थ के पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद फंक्शन रोक दिया गया. सिद्धार्थ के पिता को तुरंत होटल के कमरे में ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उनका चेकअप भी किया. कियारा-सिद्धार्थ भी कमरे में चले गए और करीब एक घंटे तक परिवार के साथ बाहर नहीं आए. हालांकि कुछ देर बाद सब ठीक हो गया और रात करीब ढाई बजे तक पार्टी चलती रही. इसके अगले दिन यानी 7 फरवरी को सिद्धार्थ-कियारा शादी के बंधन में बंध गए और बड़ों का आशीर्वाद लिया.