Sidharth Malhotra gets injured on Mission Majnu set during an action scene Continues to shoot post medication: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) इन दिनों अपनी आने वाली आगामी फिल्म ‘मिशन मजनू’ (Mission Majnu) की शूटिंग लखनऊ में कर रहे हैं. इस फिल्म की चर्चा हो रही है क्योंकि ‘मिशन मजनू’ (Mission Majnu) साल 1970 में घटी वास्तविक घटनाओं की कहानी है. ऐसे में फिल्म में अपने किरदार को वास्तविक करने के लिए एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) अपनी पूरी जान लगा रहे हैं. Also Read - करगिल शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा पर बनेगी फिल्म, सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाएंगे लीड रोल

बता दें कि ‘मिशन मजनू’ (Mission Majnu) में काफी एक्शन सीक्वेंस हैं और इसी की शूटिंग के दौरान एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) के घुटने में चोट लग गई, बावजूद इसके सिद्धार्थ ने शूटिंग जारी रखी. रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने चोट लगने के बाद भी 3 दिनों तक शूटिंग जारी रखी. हालांकि वो इस दौरान मेडिटेशन पर भी थे, लेकिन वो रुके नहीं.

रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ (Sidharth Malhotra) ‘मिशन मजनू’ (Mission Majnu) के लिए एक जम्प एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान लोहे के टुकड़े से उनका पैर भिड़ गया औऱ उन्हें चोट आई. बता दें कि मिशन मजनू में साउथ सेंसेशन रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं