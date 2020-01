बॉलीवुड ऐक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 जनवरी को अपना 35वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर करण जौहर ने अपकमिंग फिल्म ‘शेरशाह’ का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है. फिल्म से सिद्धार्थ के इन 3 पोस्टर्स में वह आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं. उनका इंटेंस लुक साफ दिखाई दे रहा है. फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होगी.इन तस्वीरों को एक्ट्रेस कियरा आडवाणी और करण जौहर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

We bow our heads in respect & pay an ode to the brave journey of the Kargil War hero through our film.

Presenting @SidMalhotra in the UNTOLD TRUE STORY of Captain Vikram Batra (PVC) – #Shershaah. Releasing 3rd July, 2020.@Advani_Kiara @vishnu_dir @apoorvamehta18

— Karan Johar (@karanjohar) January 16, 2020