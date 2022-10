Sidharth Malhotra Viral Video: सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म थैंक गॉड को लेकर इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. थैंक गॉड दिवाली के बाद पर्दे पर आई है और फिल्म ने अब तक ठीक-ठाक कमाई की है. इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रकुल प्रीत सिंह,अजय देवगन जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. ऐसे में सिद्धार्थ मल्होत्रा लगातार इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और इसमुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शिरकत की थी और इस दौरान वो छोटे बच्चों से मिले और इस दौरान वो नन्ही कियारा से मिले, जिसे देखकर सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी चौंक जाते हैं.Also Read - Ram Setu-Thank God BO Collection: दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थैंक गॉड-राम सेतु, जानें कमाई

थैंक गॉड की स्क्रीनिंग के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा थिएटर के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दौरान पैपराजी के साथ ही कई सारे फैंस उनके साथ फोटो लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. ऐसे में सिद्धार्थ बड़े ही प्यार से अपने फैंस के साथ तस्वीरें क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं. इसी वक्त भीड़ में एक छोड़ी से बच्ची आती है जिसके साथ एक्टर फोटो क्लिक करनावे के लिए जाते हैं इस दौरान सिद्धार्थ इस छोटी प्रशंसक के कंधे पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करा रहे हैं तभी उस लड़की मां ये कहती सुनाई देती है कि ये मेरी बेटी है, जिसका नाम कियारा है Also Read - इस एक्ट्रेस के साथ लस्ट स्टोरी में रोमांस करना चाहते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ब्रेकअप पर कही ये बात- Video

“she’s my daughter kiara”

Sid: oh kiara ok lovely😂❤️ pic.twitter.com/DHf7PT3dpo

— sidkiara🦋 (@sidkiarafp) October 25, 2022