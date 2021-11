Sidharth Malhotra: अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर की आगामी प्रोडक्शन फिल्म ‘योद्धा’ में अभिनय करते हुए दिखाई देंगे, जो 11 नवंबर, 2022 को स्क्रीन पर रिलीज होगी.Also Read - बिना पैंट पहने ही बेटे के स्कूल पहुंच गईं Shilpa Shetty, लोगों ने किया ट्रोल- सलवार पहनना भूल गई क्या?

करण ने बुधवार को अपने प्रशंसकों के साथ आगामी परियोजना के बारे में एक झलक साझा की जिसमें खुलासा किया गया कि यह प्रोडक्शन लेबल की पहली एक्शन फिल्म फ्रेंचाइजी होगी.

करण ने लिखा कि चोटियों पर विजय प्राप्त करने के बाद, मुझे धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा पहली एक्शन फ्रैंचाइजी में सिद्धार्थ मल्होत्रा को वापस पेश करने पर गर्व है हैशटैग योद्धा. फिल्म का निर्देशन सागर अम्ब्रे और पुष्कर ओझा द्वारा निर्देशित है.

After conquering the peaks, I am proud to present Sidharth Malhotra back with power in the first of the action franchise by Dharma Productions – #Yodha. Directed by the dynamic duo – Sagar Ambre & Pushkar Ojha. Landing in cinemas near you on 11th November, 2022. pic.twitter.com/mkoreC1yqz

