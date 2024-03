Yodha Review: सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा हुई रिलीज, सोशल मीडिया पर आया फिल्म का रिव्यू

Yodha Review On Social Media: सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) की फिल्म योद्धा (Yodha) सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है और पर्दे पर लगातार फैंस इसे देखने जा रहे हैं. इस हफ्ते फैंस को एंटरटेन करने आए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनकी फिल्म योद्धा थियेटरों में रिलीज हो गई है, जिसमें राशि खन्ना और दिशा पाटनी भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म का खूब प्रमोशन किया गया था और रिलीज से पहले भी इसका काफी बज था. वहीं सिनेमाघरों में , ‘योद्धा’ को पहले दिन दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है (Yodha Review On Social Media) तो आइए जानते हैं कि आखिर फिल्म कैसी है और लोगों ने इस देखकर कितने स्टार दिए हैं.

सोशल मीडिा पर एक यूजर ने लिखा है ‘ये सभी पहलुओं में बहुत इंस्पायरिंग और फिर चाहे डिटेल्स हो, फिल्मिंग हो या कैमरा वर्क हो. संगीत हो या अभिनय हो! सभी अपने पीक पर हैं! सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक नमन, दिल्ली बॉय ने योद्धा में अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है.’

It’s so inspiring and perfect film-making in all aspects be it Details,filming,camera work, music and acting ! All are at their peaks ! @SidMalhotra take a bow , Delhi Boy has delivered his career best performance in #Yodha #SidharthMalhotra ❣️ pic.twitter.com/q0lxx46JFG

एक अन्य ने लिखा, ” योद्धा एक हवाई जहाज़ पर स्थापित फॉर्मूलाबद्ध, एक्शन से भरपूर थ्रिलर है, स्टोरी सफलतापूर्वक आपको यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर देती है कि अपराधी वास्तव में कौन हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने आकर्षक प्रदर्शन किया जबकि राशि खन्ना और दिशापटानी भी टॉप पायदान पर रहे.”

#Yodha is formulaic, action-packed thriller set on a plane. The narrative successfully keep you guessing about who the perpetrators really is. #SidharthMalhotra delivered entrancing performance while #RaashiiKhanna and #DishaPatani also top notch. (4/5) #YodhaReview pic.twitter.com/dr7BpABIfg

इनके अलावा भी कईं और यूजर्स ने फिल्म की जमकर तारीफ की है.

Initial Reviews Suggest That #Yodha is The Best EVER Hijack Based Patriotic Film of Indian Cinema

My Fav #SidharthMalhotra Has Given Another Phenomenal Film to Indian Cinema like Shershaah Proud of him pic.twitter.com/RftEu7kFgA

— Junior Sid Malhotra (@Ranjanbharwaz1) March 14, 2024