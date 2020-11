Sidharth Shukla and Shehnaz Gill Love Song Shona Shona Viral on Social Media– बिग बॉस 13 की हॉट लविंग जोड़ी सिदार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का लव सॉन्ग शोना-शोना (Shona Shona) ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. इस जोड़ी का ये दूसरा गाना है. शोना-शोना गाना लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि इसे 80 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. Also Read - एक के बाद एक वेब सीरीज कर रहे हैं अभिषेक बच्चन, अब 'बॉब बिस्वास' के लिए हैं बिल्कुल तैयार

वीडियो में दिखाया है कि सिदार्थ एक फोन बूथ पर किसी से बात कर रहे होते हैं इतने में उनकी नज़र अपनी दोस्त से बात करती हुई शहनाज़ गिल पर पड़ती है. दोनों की आंखें चार होती हैं. और फिर वही होता है….जिसे होना था. दोनों को एक दूसरे के दिल दे बैठते हैं.

Also Read - नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत का बेहद रोमांटिक वीडियो हो रहा है वायरल, KISS करते हुए आए नज़र

गाने की पहली लाइन है. तेरा बदन पूरा तेरा इलाका. मैंने ना झांका. टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में गाया ये गाना 24 नवंबर को रिलीज किया गया है. फैंस इस गाने पर जमकर कमेंट कर रहे हैं जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वे इन दोनों को साथ कितना पसंद करते हैं.