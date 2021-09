Sidharth Shukla Death: छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता और बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla Demise) का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. 40 की उम्र में इस अभिनेता ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. सिद्धार्थ की मौत की खबर का यकीन करना मुश्किल है मगर ये सच है कि टीवी का सबसे ज़िंदादिल एक्टर हमेशा के लिए रुखसत हो गया है.Also Read - Dance Deewane 3: शो में 'भूत' से हुआ Shehnaaz Gill का सामना, Madhuri Dixit की फटी रह गईं आंखें- VIDEO

बताया जा रहा है कि वे रात को दवाई लेकर सोए थे उसके बाद सुबह उठे नहीं. उनकी डेड बॉडी फिलहाल मुंबई के कूपर अस्पताल में हैं. अभी तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है. टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में इस खबर से सनसनी मच गई है. हर तरफ अचानक से सन्नाटा पसर गया है. ट्विटर पर कुछ सेलेब्स ने इस वक़्त सिद्धार्थ की मौत पर शोक व्यक्त किया है वहीं कितने लोग तो अब तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं.

यहां देखिए किसने क्या कहा (Twitter Reaction on Sidharth Shukla Demise)?

Unbelievable!#SiddharthShukla is no more. Om shanti 🙏 — मालिनी अवस्थी Malini Awasthi (@maliniawasthi) September 2, 2021

I cannot process this news that I just came across. Is this true? Please no. No… #SiddharthShukla — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) September 2, 2021

Can someone please confirm if this is true? #SiddharthShukla news i am not able to digest — Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) September 2, 2021

Can’t believe this .

I am speechless to hear about the sad demise of a well know actor #SiddharthShukla (40) due to heart attack .

It’s a huge tragedy for the family and the entire industry .

Heartfelt condolences to the bereaved family .

ॐ शान्ति ! 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/PeoPXnM3vP — Ashoke Pandit (@ashokepandit) September 2, 2021

Pls someone tell me it’s not true.. Can not believe it #SiddharthShukla — Tony Kakkar (@TonyKakkar) September 2, 2021

Shocked beyond words!! Gone toooooo soon…. Condolences to his family, loved ones. – He was loved by millions. #SiddharthShukla you will be missed – rest in peace brother. Om Shanti 🙏🏽 https://t.co/gvttNVDHxh — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 2, 2021

It’s shocking to hear about the sudden demise of #SiddharthShukla 🥺

My heart goes out to his family and his army of fans! Life is so unpredictable! Rest in peace. — Raashii Khanna (@RaashiiKhanna_) September 2, 2021

Shocked and Speechless. Om Shanti #SiddharthShukla . Sending my prayers to the family, to bear the pain. Can’t imagine what the parents must be going through. Terribly sorry 😞 and sad. — Saumya Tandon (@saumyatandon) September 2, 2021

It is really really sad. Beyond words…#SiddharthShukla — Rajeev Khandelwal (@RK1610IsMe) September 2, 2021

बता दें कि साल 2008 में उन्होंने छोटे पर्दे पर शो बाबुल का आँगन छूटे ना से डेब्यू किया था. उसके बाद उन्होंने बतौर लीड एक्टर जाने पहचाने से अजनबी से शुरुआत की.