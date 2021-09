Sidharth Shukla Death: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि बिग बॉस विनर और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने सबको हिला कर रख दिया. सिद्धार्थ 40 साल के थे. रात को वे कुछ दवाईयां लेकर सोए फिर सुबह उठे नहीं.Also Read - Sidharth Shukla की मौत की खबर से बदहवास है शहनाज गिल, पापा-भाई पहुंच रहे हैं मुंबई

खबर के अनुसार सिद्धार्थ ने रात को 3.30 बजे के आस-पास अपनी मां से सीने में दर्द की शिकायत की थी. जिसके बाद मां ने उन्हें पानी पिलाया. उन्हें थोड़ा आराम मिला वे सो गए फिर कभी नहीं उठे. सिद्धार्थ की मौत के बाद सुशांत ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. Also Read - Sidharth Shukla के साथ बीती रात कुछ हुआ तो नहीं था? कार का पिछला शीशा टूटा हुआ है...पोस्टमॉर्टम का इंतजार

दरअसल, सिद्धार्थ को भी मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनका कहना था कि अस्पताल लाने से पहले ही वे मर चुके थे. इसी हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम भी हो रहा है. Also Read - शहनाज़ को लेकर पॉजेसिव थे सिद्धार्थ- कहते थे तू मेरे लिए सिगरेट जैसी है... पता है बर्बाद कर रही है फिर भी..

वहीं दूसरे और इसी अस्पताल में ही सुशांत सिंह की बॉडी का भी पोस्टमार्टम हुआ था. इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ कूपर ही क्यों?

दोनों ने कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

फैंस का कहना है कि दोनों की आउटसाइडर थे. दोनों को ही कूपर अस्पताल में ले जाया गया. अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है. वहीं सिद्धार्थ की मौत ने सबको पूरी तरह हिलाकर रख दिया है. पुलिस की जांच जारी है.

बता दें, साल 2008 में सिद्धार्थ ने छोटे पर्दे पर शो बाबुल का आँगन छूटे ना से डेब्यू किया था. उसके बाद उन्होंने बतौर लीड एक्टर जाने पहचाने से अजनबी से शुरुआत की.