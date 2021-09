Sidharth Shukla Dies: टीवी अभिनेता और ‘बिग बॉस 13’ के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. सिद्धार्थ 40 साल के थे. मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम (Sidharth Shukla Postmortem report) किया गया, लेकिन रिपोर्ट शुक्रवार को जारी होगी. इसके साथ-साथ खबर यह भी है कि आज रात कूपर अस्पताल में ही सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर (Sidharth Shukla News) रखा जाएगा. सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर शुक्रवार को परिवार को सौंपा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार (Sidharth Shukla Funeral) किया जाएगा.Also Read - Sidharth Shukla Death: सुशांत के बाद सिद्धार्थ, क्या है चक्कर? लोग कर रहे हैं तरह-तरह के सवाल

सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में है. अभिनेता के निधन पर सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और माधुरी दीक्षित समेत कई हस्तियों ने शोक जताया है. टीवी धारावाहिक 'बालिका वधु' में निभाए गए किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान व लोकप्रियता दिलाई. वहीं 2020 में रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' के 13वें सीजन में जीत के बाद उन्हें काफी शोहरत मिली. उनके परिवार में मां और दो बहनें हैं.

Gone too soon Siddharth.. u shall be missed. Condolences to the family .. RIP🙏 — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 2, 2021

‘बिग बॉस’ के 13वें सीजन की मेजबानी करने वाले सलमान खान ने ट्विटर पर लिखा, ‘बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ…तुम्हारी कमी महसूस होगी. परिवार के प्रति संवेदना. भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे.’ सिद्धार्थ ने फिल्म ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’ में वरुण धवन के साथ काम किया था. धवन ने इंस्टाग्राम पर शुक्ला और आलिया भट्ट के साथ 2014 में आई फिल्म के प्रमोशन की तस्वीरें साझा करते हुए एक भावनात्मक संदेश लिखा.

View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

धवन ने लिखा, ‘ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें भाई. आपसे बहुत से लोग प्यार करते हैं. अपनी सहृदयता व खूबसूरत व्यक्तित्व से आपने बहुत से लोगों के जीवन को छुआ है. आज आसमान को एक सितारा मिल गया और हमने एक सितारा खो दिया. परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.’

It's just unbelievable and shocking. You will always be remembered @sidharth_shukla. May your soul rest in peace. My heartfelt condolences to the family 😞 — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) September 2, 2021

माधुरी दीक्षित नेने ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें अब भी इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा. माधुरी डांस रियेलिटी शो ‘झलक दिखला जा’ के छठे संस्करण की जज थीं जबकि शुक्ला एक प्रतिभागी के तौर पर शो में शामिल हुए थे. उन्होंने लिखा, ‘यह अविश्वसनीय और स्तब्ध करने वाला है. आप हमेशा याद आएंगे. ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें. परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं.’

Life & death are both baffling. But when someone as young as #SidharthShukla passes away with suddenness, one is very sad… Condolences to his family.

RIP Sidharth 🙏🏼 pic.twitter.com/en1RJVuj8k — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 2, 2021

अजय देवगन ने ट्वीट कर कम उम्र में शुक्ला के निधन को व्यथित करने वाली खबर बताया.

Really sad to know about the passing away of #SiddharthShukla. I didn’t know him personally but it’s heartbreaking to know of such a talented life gone so soon. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 2, 2021

अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, ‘जिंदगी और मौत दोनों हैरान करने वाली हैं, लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला जैसे किसी युवा का अचानक निधन हो जाता है तो बहुत दुख होता है…उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं.’ उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें निजी तौर पर नहीं जानता था, लेकिन इतने प्रतिभाशाली शख्स का इतनी जल्दी चला जाना, हृदयविदारक.’

💔😞This is so unfair. Gone too soon Sidharth. Rest in peace brother. You will be in our hearts forever. My deepest condolences to his family, friends & fans. pic.twitter.com/nMLWvEhL6J — Rajkummar Rao (@RajkummarRao) September 2, 2021

शुक्ला के निधन को ‘अनुचित’ करार देते हुए अभिनेता राजकुमार राव ने लिखा, ‘बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ. ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे भाई. आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.’ अभिनेत्री परिनीति चोपणा ने ट्वीट किया, ‘भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं.’

सिद्धार्थ ने एक मॉडल के तौर पर अपने शोबिज करियर की शुरुआत की थी. ‘बाबुल का आंगन छूटे ना’ धारावाहिक के साथ छोटे पर्दे पर उन्होंने कदम रखा और बाद में ‘जाने पहचाने से … ये अजनबी’, ‘लव यू जिंदगी’ जैसे धारावाहिकों में भी वह दिखाई दिए, लेकिन ‘बालिका वधू’ से वह घर-घर में पहचाने जाने लगे.

OMG!!! This is So Shocking!!! Words will fail to describe the shock and sense of loss of his near and dear ones !!! May he res in peace !!! 🙏🙏 No yaar !!!! https://t.co/HmcF1ppJFX — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) September 2, 2021

अभिनेता मनोज वाजपेयी ने ट्विटर पर लिखा, ‘हे ईश्वर! यह स्तब्ध करने वाला है! करीबियों और प्रियजनों के सदमे और नुकसान की भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता.’

Can this year get any worse??! Shocked and extremely saddened to hear about @sidharth_shukla s demise. My heart goes out to his family 🙏🏼 — TheFarahKhan (@TheFarahKhan) September 2, 2021

फिल्मकार फराह खान ने भी अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, ‘यह साल क्या और बुरा हो सकता है? सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर सुन कर बेहद स्तब्ध और दुखी हूं. परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं.’