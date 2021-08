Sidharth Shukla And Shehnaaz Gill In Dance Deewane 3 See Their Chemistry: सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) भले ही एक कपल ना हो लेकिन दोनों का प्यार और दोस्ती लोगों को खुब पसंद आती है और सोशल मीडिया पर इनका क्रेज देखने लायक होता है. ऐसे में हाल ही में ये कपल ‘डांस दीवाने 3′ (Dance Deewane) में नजर आया, जहां पर दोनों ने जमकर मस्ती की और साथ ही दोनों बेहद कमाल के लग रहे थे.Also Read - Dance Deewane 3 में Shehnaaz Gill की हॉटनेस का तड़का, Sidharth Shukla भी हुए फिदा

डांस दीवाने 3' (Dance Deewane) में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) साथ पहुंचने वाले हैं और इस दौरान जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शहनाज (Shehnaaz Gill) कंटेस्टेंट पियूष गुरभेले के साथ डांस करती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) कहते हैं कि 'तुम्हें मैंने सिखाया और तम मेरी दोस्त को लेकर चले गए.' ये सब सीरियस बातचीत नहीं थी, बल्कि मजाक में चल रहा था.

'डांस दीवाने 3' (Dance Deewane) में इस हफ्ते आने वाले एपिसोड में दोनों लव स्पेशल एपिसोड में लव वाला डांस करने आने वाले हैं. बता दें कि हाल ही में ये कपल बिग बॉस ओटीटी में भी नजर आया था.