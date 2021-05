Broken But Beautiful 3 Sidharth Shukla First Look Viral: टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) जब से बिग बॉस जीत कर घर से बाहर आए हैं तो तभी से एक्टर का सिक्का जमकर चल रहा है और वो कई सारे म्यूजिक एल्बम और विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं और अब सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) जल्द ही ओटीटी पर धमाल मचाने वाले हैं. शो ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3’ (Broken But Beautiful 3) के तीसरे सीजन में सिद्धार्थ नजर आने वाले हैं. Also Read - Broken But Beautiful 3: सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' की रिलीज डेट आई सामने, कल जारी होगा टीजर

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अपकमिंग सीरीज़ ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3’ (Broken But Beautiful 3) सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है और फैंस को इसके टीजर का भी इंतजार है. लेकिन उससे पहले ऑल्ट बालाजी ने फैंस को उनके अगस्त्य से मिलवा दिया है. इस सीरीज़ में सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) अगस्त्य नाम एक लड़के की भूमिका में नज़र आने वाले हैं और एक्टर का पहला लुक हिट हो चुका है और फैंस इसे देखकर दिवाने हुए जा रहे हैं. Also Read - Shehnaaz Gill-Sidharth Shukla के टॉप 5 वायरल रोमांटिक मोमेंट्स, ऐसे किया SidNaaz ने दिलों पर वार



सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी अभिनीत, ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3’ अगस्त्य और रूमी की टूटी हुई प्रेम कहानी के बारे में है. सीरीज में उनके रिश्तों का उतार-चढ़ाव दिखाया गया है . पोस्टर में, सिद्धार्थ मूसलाधार बारिश में निराश और बेबस नज़र आ रहे हैं. पोस्टर को एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने अपने किरदार के बारे में बताया है कि अगतस्य एक आदर्शवादी, अभिमानी और विद्रोही लड़का है जिसने न चाहते हुए भी रूमी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है.

वहीं साथ में रुमी के किरदार की भी पहली झलक दर्शकों को दिखाई दी है. पोस्टर में, रुमी बेहद परेशान हैं औऱ उनके बाल उनके चेहरे को घेरे हुए हैं औऱ वो बेहद कमाल की लग रही हैं. आपकतो बता दें कि सीरीज़ का ट्रेलर कल रिलीज़ किया जाएगा और सीरीज़ 29 मई को ऑल्ट बालाजी पर रिलीज़ होगी.