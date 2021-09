Sidharth Shukla And Shehnaaz Gill complete 2 Years: जहां एक तरफ ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) की शुरुआत होने वाली है वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस के 13 (Bigg Boss 13) के दो साल पूरे हो गए हैं. दरअसल ‘बिग बॉस 13’ 2 साल पहले 29 सितंबर (Bigg Boss 13 completes 2 years) को ऑन-एयर हुआ था और ऐसे में फैंस को अपने पंसदीदा कपल की याद आ रही है और सोशल मीडिया पर सिडनाज (SidNaaz) जमकर ट्रेंड हो रहे हैं.Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के जेठालाल बन चुके हैं Madhuri Dixit के कजिन, इन फिल्मों में आए हैं नज़र

दिवंगत टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और पंजाबी सिंगर शहनाज़ गिल (Shehnaaz Gill) पहली बार बिग बॉस 13 के सेट पर ही मिले थे और उन्हें कल यानि की 29 सिंतबर को 2 साल पूरे हो गए हैं. ऐसे में आज भले ही सिद्धार्थ हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन फैन्स आज भी 'सिडनाज़' की याद में रहते हैं.इसी बीच अब सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ और शहनाज़ की खास तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

We’re not just fans. This emotional attachment can’t be described, we laughed with you, cried when you did, your happiness is ours, as well as your sadness. You make us proud since the day you came into our life.#SidNaaz pic.twitter.com/XnHARQIokZ

— SidNaaz FC (@OfficialSidNaaz) September 29, 2021