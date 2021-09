Sidharth Shukla and Shehnaaz Gill Unreleased Music Video Pictures Viral On Social Media: टीवी और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) हाल ही में दुनिया को छोड़ कर चले गए हैं, 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अपने करियर के पीक पर थे और उनकी जोड़ीशहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के साथ बेहद कमाल की लगती थी. सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) कई सारे म्यूजिक वीडियो और ओटीटी शोज में नजर आने वाले थे. Also Read - Sidharth Shukla और Shehnaaz Gill की दिसंबर में होने वाली थी शादी, होटल भी हो गया था बुक?

ऐसे में अब सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के जाने के बाद सिद्धार्थ और उनकी लेडी लव शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें दोनों किसी बीच पर शूट करते हुए नजर आ रहें हैं. बता दें कि दोनों सिंगर श्रेया घोषाल के गाने ‘हैबिट’ (Habit) का भी हिस्सा थे, जो अब तक रिलीज नहीं हुई है. Also Read - Dance Deewane 3 के सेट पर शहनाज गिल ने कंटेस्टेंट के साथ किया रोमांटिक डांस, सिद्धार्थ शुक्ला हुए नाराज- Video

इन BTS पिक्चर्स में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ब्लू कलर की ड्रेस में कैंडिड पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. एक फोटो में तो एक्टर बैठे हुए और अपनी शानदार स्माइल देते नजर आ रहे हैं. वहीं एक फोटो में दोनों सन बाथ लेते नजर आ रहे हैं. इन सभी फोटोज में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की शानदार देख केमिस्ट्री फैंस इमोशनल हो रहे हैं.

सोशल मीडिया उनके एक फैन ने लिखा कि ‘हैबिट’ रिलीज कर दो ‘प्लीज, जितना भी शूट हुआ है उतना ही रिलीज कर दो…सिड और नाज को आखिरी बार साथ में देखेंगे हम’. वहीं दूसरे ने लिखा ‘प्लीज रिलीज कर दो इस गाने को’. ऐसे में अभ देखना है कि आखिर ये गाना कब फैंस के लिए जारी किया जाता है.