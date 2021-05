Harleen Sethi And Sidharth Shukla Broken But Beautiful Season 3 Release Date Out: बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मोस्ट अवेटेड और रोमांटिक वेब सीरीज ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल (Broken But Beautiful 3)’ की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. तीसरे सीज़न में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और सोनिया राठी (Harleen Sethi) मुख्य भूमिकाओं में हैं. Also Read - Shehnaaz Gill-Sidharth Shukla के टॉप 5 वायरल रोमांटिक मोमेंट्स, ऐसे किया SidNaaz ने दिलों पर वार

यह सीरीज ऑल्ट बालाजी पर रिलीज की जाएगी. इससे पहले ब्रोकन बट ब्यूटीफुल (Broken But Beautiful) का दोनों पार्ट हिट साबित हुआ था. इस सीजन में पहली बार सिद्धार्थ और सोनिया राठी (Sonia Rathee) की जोड़ी नजर आएगी. ऑल्ट बालाजी ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से वीडियो शेयर किया है, जिसमें हरलीन (Harleen Sethi) बताती हैं कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का तीसरा सीज़न 29 मई को स्ट्रीम किया जा रहा है. Also Read - 'कांटा लगा गर्ल' शेफाली जरीवाला ने SidNaaz को बताया नंबर वन जोड़ी, यहां पर देखें एक्ट्रेस का पूरा Interview

‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल’ के पहले दो सीज़न में वीर और समीरा (विक्रांत और हरलीन) की एक टेंडर प्रेम कहानी दिखाई गयी थी और अब सीजन 3 में, नई जोड़ी सिद्धार्थ और सोनिया के साथ अब कहानी नए मोड़ लेगी. वहीं बता दें कि शो के टीज़र को 14 मई को रिलीज़ किया जाएगा जो 29 मई 2021 में लॉन्च होगा.