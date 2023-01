सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला की नई फोटो देख फटा फैंस का कलेजा, सबकी आंखे हुई नम

Sidharth Shukla Mom Rita Maa New Picture: बिग बॉस 13 फेम सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा नाम हो जो आज के दौर में हर घर में जाना जाता है. सिद्धार्थ ने जब टीवी पर अपना करियर शुरू किया तो उन्होंने हर उस सफलता पर अपना हाथ रखा जो एक एक्टर का सपना होता है. बिग बॉस 13 ने उन्हें वो सफलता दिलाई जिसके वो हकदार थे. इस सफलता के बाद सिद्धार्थ के फेम में और बड़ा कद जुड़ा. हालांकि वो अपनी इस सफलता का आनंद लेते इसके पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और अपने पिछ छोड़ गए यादों का यो पिटारा जो उनके परिवार और फैंस को आज भी याद दिलाता है कि वो हमारे बीच हैं. इसी कड़ी में अब सिद्धार्थ की मां की एक फैमिली वेडिंग से एक नई तस्वीर पोस्ट की है और इस तस्वीर में हर कोई एक्टर की मां की खोई मुस्कान पर चर्चा कर रहा है.

तस्वीर पोस्ट करने वाले फैन ने लिखा, ‘सिड की मौसी के साथ रीता मां और कजिन ब्रदर्स की एक तस्वीर मिली , मैंने पहले भी सिड के कजिन भाई की शादी में पोस्ट किया था. यह लेटेस्ट तस्वीर है.’ इस तस्वीर में एक्टर की मां अपने पूरे परिवार के साथ हैं, लेकिन उनके चेहरे पर छाई उदासी देखकर हर किसी के दिल में एक दर्द सा उठा है. इस तस्वीर में सिद्धार्थ की गैर-मौजूदगी लोगों को बहुत खल रही है, ऊपर से रीटा मां के चेहरे पर जो गम झलक रहा है, वो भी फैंस को रुला रहा है.