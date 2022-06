Sidhu Moose Wala Song 295 In Billboard Global 200 Chart: दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) के सुपरहिट गाने ‘295’ ने ग्लोबस बिलबोर्ड 200 की लि्स्ट में अपोने लिए जगह बनाई है, ये किसी भी सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात है. हालांकि आज ये दिन देखने के लिए सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है लेकिन हर पल उनके फैंस उनके गानों के जरिए उन्हें याद करते रहते हैं. ता दें, पिछले महीने सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सिद्धू की भारत समेत दुनिभायभर में अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.Also Read - नवाजुद्दीन सिद्दीकी का 'हे राम' से जब कट गया था रोल, फूट-फूट कर रोए थे एक्टर...अब कमल हासन ने कहा 'गर्व है'

'295' के आधिकारिक वीडियो को मूसेवाला ने जुलाई 2021 में रिलीज किया था. यह गाना यूट्यूब और इसके संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब म्यूजिक पर भी धूम मचा रहा है. यूट्यूब पर, '295' सॉन्ग को सुनने वाले दर्शकों की संख्या 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है. इस सूची में अमेरिकी गायक केट बुश की "रनिंग अप दैट हिल (ए डील विद गॉड)" सबसे ऊपर है, इसमें हैरी स्टाइल्स, बैड बनी, लिजो, कैमिला कैबेलो,ईडी शीरेन और जस्टिन बीबर शामिल हैं. यह गीत यूट्यूब और इसके संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर जमकर धमाल मचा रहा है.

Billboard global 200.

Sidhu Moosewala’s “295” ranks #154 on billboard global 200 chart for the first time, becomes only punjabi artist to achieve the feat… pic.twitter.com/vOM2WhQx4u

— Monika Phalswal (@Monika_phalswal) June 15, 2022