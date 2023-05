Hindi Entertainment Hindi

Sidhu Moose Wala : सिद्धू मूसेवाला के टॉप-10 गानें, सिंगर की मौत के बाद भी सबकी प्लेलिस्ट में है शामिल

Sidhu Moose Wala : सिद्धू मूसेवाला के टॉप-10 गानें, सिंगर की मौत के बाद भी सबकी प्लेलिस्ट में है शामिल

Sidhu Moose Wala Top 10 Songs : सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी पर आज हम आपको उनके टॉप-10 गानों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Sidhu Moose Wala Top-10 Songs : पंजाब के पॉपुलर सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की आज ही के दिन यानी 29 मई, 2022 को पंजाब में ही गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी (डेथ एनिवर्सरी) पर उनके फैंस और इंडस्ट्री के चाहने वाले सिंगर को भावुक मन से याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर सिद्धू के लिए मैसेज की बाढ़ आ गई है. कोई उनकी तस्वीरें शेयर कर रहा है, तो कोई उनके पॉपुलर सॉन्ग की लाइन लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हैं. सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी पर आज हम आपको उनके टॉप-10 गानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में शामिल हैं.

Trending Now

1. सो हाई (So High)

9 अगस्त 2017 सिद्धू मूसेवाला ने ‘हम्बल म्यूजिक’ रिकॉर्ड लेबल पर ‘सो हाई’ ट्रैक रिलीज किया, जो देखते ही देखते लोगों की सबसे पहली पसंद बन गए. सोशल मीडिया पर तो गाने ने धूम मचाई ही, सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद एक बार फिर ये गाना फैंस की पहली पसंद बन गया.

2. टोचन (Tochan)

दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गाए हर गाने सुपरहिट हैं, लेकिन उनमें से कुछ को यूट्यूबर पर जबरदस्त तरीके से पसंद किया गया. सोशल मीडिया पर सिद्धू का गाना टोचन आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में टॉप पर रहता है.

3. जस्ट लिसन (Just Listen)

‘सो हाई’ की जबर्दस्त हिट के बाद सिद्धू ने अपने गाने ‘जस्ट लिसन’ में सभी नफरत करने वालों को जवाब दिया. इस गाने के जरिए सिद्धू अपनी शख्सियत साबित करते हैं, इस गाने के बाद तो सिद्धू के स्टाइल और म्यूजिक के फैन हो गए.

4. जट्ट दा मुकाबला (Jatt Da Muqabala)

सिंगर सिद्धू द्वारा गाया गाना Jatt Da Muqabala को आज भी लोग यूट्यूब पर देखना पसंद करते हैं. साथ ही ये सॉन्ग पार्टी के लिए फैंस की पहली पसंद है. ये गाना टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ, इसके लिरिक्स सिद्धू ने खुद लिखे थे.

5. 22 22

दिवंगत सिंगर सिद्धू का सॉन्ग 22 22 (Sidhu Moose Wala 22 22 song) तीन साल पहले 2020 में रिलीज हुआ था. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को यूट्यूब पर 9 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया, अपने समय का सबसे हिट पंजाबी सॉन्ग बन गया था 22 22.

6. इट्स ऑल अबाउट यू (Its All About You)

रैप, तड़क-भड़क और पार्टी सॉन्ग के लिए फेमस सिद्धू ने अपने रोमांटिक गाने Its All About You से हर किसी को हैरान कर दिया था. 2018 के वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुआ ये गाना कपल्स का पसंदीदा बन गया और हर किसी ने गाने को खूब प्यार दिया.

7. जेलान (Jailaan)

सिंगिंग के अलावा सिद्धू एक्टिंग की दुनिया में भी धमाल मचा चुके थे. पंजाबी फिल्म ‘मूसा जट्ट’ से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. इस फिल्म का गाना Jailaan काफी वायरल हुआ और पसंद किया गया. इस गाने के बोल भी खुद सिद्धू ने ही लिखे थे.

8. बैड फेला (Bad Fella)

यूट्यूब पर फैंस के पसंदीदा सॉन्ग्स में शामिल सिद्धू मूसेवाला का गाना बैड फेला (Sidhu Moose Wala song Bad Fella) तो आपने जरूर सुना होगा. ये सॉन्ग सिद्धू के हिट गानों में से एक था, जिसे लोग उनकी मौत के बाद भी सुनते हैं.

9. लीजेंड (Legend)

सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनकी कुछ गाने बेहद पॉपुलर हुई, जिसमें से एक लीजेंड (Legend) था. यूट्यूब पर इस गाने को अब तक 13 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. गाने को अपनी आवाज के साथ सिद्धू ने इसके बोल भी लिखे थे.

10. डेविल (Devil)

सिद्धू मूसेवाला के फैंस आज सिंगर की पहली बरसी मना रहे हैं, लेकिन लोगों को उनका पॉपुलर सॉन्ग डेविल (Devil) खूब याद आ रहा है. टी-सीरीज के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए गए इस गाने को साल 2018 में रिलीज किया गया था.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES