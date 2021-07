Silsila Sidnaaz Ka Releases on Voot: बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज़ गिल (Shehnaaz Gill) की जोड़ी बिग बॉस में अब तक सबसे अधिक पंसद की गई जोड़ियों में से एक हैं. ये भले ही एक कपल ना हों लेकिन फैंस से दोनों को जमकर प्यार मिला है. दोनों की जोड़ी इतनी मशहूर हो गई थी बाहर आते ही दोनों ने साथ में कई सारे विज्ञापन और गानों में साथ काम किया है. ऐसे में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट (Voot) ने बिग बॉस ओटीटी शुरू होने से पहले सिडनाज़ पर एक स्पेशल फ़िल्म रिलीज़ की है, जिसे सिलसिला सिडनाज़ का नाम दिया गया है.Also Read - Sidharth Shukla Net Worth: बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला के पास है इतनी संपत्ति, जानें कितनी लेते हैं फीस

'सिलसिला सिडनाज का' (Silsila Sidnaaz Ka) नाम के इस फिल्म में सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) और शहनाज (Shehnaaz Gill) की बिग बॉस के घर के अंदर की फुटेज दिखाई जाएगी. यह दोनों की खूबसूरत दोस्ती, प्यार और गुस्सा से भरी अनसीन फुटेज होगी. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

You wanted it and we got it! Bola tha na kuch dhamakedaar hone wala hai 🕺

If you are happy and you know it, say #SIDNAAZ! #SilsilaSidNaazKa is streaming now only on #Voot.

Music by: @rcr_rapstar#SilsilaSidNaazKaOnVoot #SidharthShukla #ShehnaazGill@sidharth_shukla pic.twitter.com/VJqDXEqlDm

— Voot (@justvoot) July 22, 2021