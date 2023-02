आखिर क्यों 2 पत्नियों वाले अरमान मलिक पर भड़के सिंगर Armaan Malik, यूट्यूबर ने भी दिया तीखा जवाब

Armaan Malik : इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने-अपने क्षेत्र के दो मशहूर नाम आपस में भिड़ रहे हैं. हम बात कर रहे हैं पॉपुलर यूट्यूबर अरमान मलिक उर्फ संदीप और बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर अरमान मलिक का. अपनी दो पत्नियों के एक साथ प्रेग्नेंट होने की वजह से इन दिनों यूट्यूबर अरमान मलिक काफी चर्चा में हैं. वहीं सिंगर अरमान मलिक इसलिए नाराज हैं कि मीडिया में यूट्यूबर का नाम ‘संदीप’ न लिखकर अरमान मलिक लिखा जा रहा है. सिंगर के ट्विटर पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है.

सिंगर अरमान मलिक ने एक मीडिया को ट्वीट में टैग करते हुए लिखा, ‘उसे अरमान मलिक कहना बंद करो, उसका असली नाम संदीप है. भगवान के लिए ये बहुत हो गया, मेरे नाम का मिसयूज. सुबह उठकर इस तरह का आर्टिकल पढ़ते ही दिमाग खराब हो गया..घिन आ रही है.’ सिंगर के इस ट्वीट पर अब यूट्यूबर के फैंस भी नाराज हो गए. जब ये बात दो-दो बीवियों वाले अरमान उर्फ संदीप तक पहुंची तो उन्होंने भी सिंगर को तीखे शब्दों में जवाब दिया. यूट्यूबर ने एक वीडियो शेयर कर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि एक ही नाम के करोड़ों लोग होते हैं.