साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही हैं, जहां तमिल फिल्म उद्योग में कई हिट गाने देने के लिए मशहूर लोकप्रिय गायक बंबा बक्या (Singer Bamba Bakiya) का गुरुवार रात को निधन हो गया. वह 49 वर्ष के थे. सोशल मीडिया पर चल रही रिपोटरें से पता चलता है कि गायक का हृदय गति रुकने के बाद निधन हो गया. उन्होंने मणिरत्नम की आगामी मैग्नम ऑपस 'पोन्नियिन सेल्वन' में हाल ही में रिलीज हुई 'पोन्नी नाधी' की शुरूआती पंक्तियों सहित कई हिट गाने गाए. उन्होंने एआर रहमान के साथ कई सुपरहिट गाने दिए हैं.

जबकि बक्या उनका मूल नाम है, गायक को बंबा बक्या कहा जाता था क्योंकि वह एक सूफी गायक बंबा की तरह एक गीत प्रस्तुत करते थे. फिल्मी गीत प्रस्तुत करने से पहले, बंबा बक्या भक्ति गीतों को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते थे. गायक को जिन कुछ गानों के लिए जाना जाता है उनमें रजनीकांत-स्टारर '2.0' के 'पुलिनंगल' और विजय-स्टारर 'सरकार' के 'सिमटांगरन' शामिल हैं.

Really saddened by the sudden demise of Bamba Bakiya. I pray that his family and friends have the strength to bear this huge loss. #RIPBambaBakiya

— Actor Karthi (@Karthi_Offl) September 2, 2022