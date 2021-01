Singer Deepak Dildar Bhojpuri first song rakhle badu ka released in 2021 watch video- कोविड के भेंट चढ़ गए साल 2020 के बाद साल 2021 का आगाज बेहद सकारात्‍मक हुआ है, इसकी एक झलक भोजपुरी म्‍यूजिक इंडस्‍ट्री में इन दिनों देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में आज मशहूर भोजपुरी सिंगर एक्‍टर दीपक दिलदार ने अपना पहला भोजपुरी गाना ‘बॉयफ्रेंड रखले बाडू का’ रिलीज कर दिया है. यह गाना अब वायरल भी होने लगा है. गाना ‘बॉयफ्रेंड रखले बाडू का’ का म्‍यूजिक वीडियो भी काफी मनोरंजक है, जो वर्ल्‍ड वाइड रिकॉर्डस भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. Also Read - Bigg Boss 14: सलमान खान पर आया Rahul Vaidya की मां को गुस्सा, बोलीं- 'बेटा भागा था तो मां के लिए ही ना'

‘इल्‍तजा’ एक निहायत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गाना है, यही वजह है लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं. इसके खूबसूरत लिरिक्‍स को अपने आवाज में अल्‍तमाश फरीदी ने सजाया है, जो इससे पहले आयुष्‍मान खुराना की फिल्‍म ड्रीम गर्ल का सुपर हिट गाना ‘एक मुलाकात में’ भी गा चुके हैं. इसके अलावा उन्‍हें उनके गाने ओ मैडम काजल वाली के लिए भी खूब जाना जाता है. Also Read - प्रियंका चोपड़ा का कार में इंटीमेट होने वाला वीडियो वायरल, आहें भर रहे हैं लोग, देखें हॉटनेस का डबल डोज़

Also Read - रणवीर सिंह ने दीपिका को चूमते हुए तस्वीर की शेयर, ...तो यही हैं 'बीवी नं 1' इंटरनेट पर हुई वायरल

इस गाने को लेकर मुन्‍ना दुबे ने बताया कि ‘इल्‍तजा’ एक खूबसूरत प्रोजेक्‍ट है. यूं कहें कि यह मेरे दिल के करीब है. आप भी अगर इस गाने को सुनेंगे तो आपको भी मजा आने वाला है. हमने इस गाने पर खूब मेहनत की है. यह गाना नये साल पर ऑडियंस के लिए तोह‍फा है.