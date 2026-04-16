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शादी के बंधन में बंधे सिंगर जुबिन नौटियाल, बचपन की दोस्त को बनाया हमसफर
Jubin Nautiyal Weding: बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल ने गुपचुप शादी रचा ली है. मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर दावा किया गया है की उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त को अपना हमसफर चुना है.
Jubin Nautiyal Wedding: बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने हाल ही में शादी कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने यह शादी अपने होमटाउन में बेहद सादगी और पारंपरिक तरीके से की. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त और प्रेमिका के साथ जीवनभर का रिश्ता जोड़ा. यह समारोह बहुत निजी रखा गया, जिसमें केवल परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए. इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस में खुशी और उत्साह का माहौल है, हालांकि सिंगर ने खुद इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.
परिवार के बीच मनाया खास दिन
सूत्रों के अनुसार जुबिन नौटियाल हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखना पसंद करते हैं. यही वजह रही कि उन्होंने अपनी शादी को भी बड़े आयोजन के बजाय छोटे और पारिवारिक माहौल में रखा. कहा जा रहा है कि इस खास दिन को उन्होंने अपने माता-पिता और करीबी रिश्तेदारों के साथ ही मनाया. बिना ज्यादा शोर-शराबे के हुए इस समारोह में पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया गया. रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि शादी के दौरान जुबिन काफी खुश नजर आए और उन्होंने इस पल को सादगी से जीना ही बेहतर समझा.
सोशल मीडिया पर दिखी थी झलक
जुबिन नौटियाल ने अपनी निजी जिंदगी को भले ही हमेशा छुपाकर रखा हो, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने अपने फैंस को एक छोटी सी झलक जरूर दिखाई थी. वैलेंटाइन डे के मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पार्टनर की हल्की सी तस्वीर शेयर की थी. इसके बाद से ही उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं. हालांकि जब मीडिया ने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अब शादी की खबर सामने आने के बाद फैंस उस पुराने पोस्ट को जोड़कर देख रहे हैं.
करियर की शुरुआत और पहचान
जुबिन नौटियाल ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में रियलिटी शो X फैक्टर से की थी. वह इस शो को जीत नहीं पाए थे, लेकिन उनकी आवाज ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए और अपनी अलग पहचान बनाई. ‘माणिके’, ‘रातां लंबियां’, ‘अख लड़ जावे’ और ‘काबिल हूं’ जैसे गानों से उन्होंने श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई. आज उनका नाम इंडस्ट्री के लोकप्रिय और भरोसेमंद गायकों में लिया जाता है.
बचपन से संगीत का जुनून
जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था. उनका परिवार राजनीतिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है. बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी. बताया जाता है कि चार साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत की ओर रुझान दिखाना शुरू कर दिया था. उन्होंने देहरादून के स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ संगीत की शिक्षा भी ली. गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम जैसे कई वाद्य यंत्र उन्होंने सीखे. किशोरावस्था तक आते-आते वह अपने शहर में एक पहचाने जाने वाले गायक बन चुके थे, जिसने आगे चलकर उनके करियर की मजबूत नींव रखी.
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