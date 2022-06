How much does KK charge Fees and For Concert: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके इस दुनिया में नहीं रहे. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया. 53 वर्षीय सिंगर एक म्यूजिक इवेंट के दौरान कोलकाता में थे. जिस दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली. म्यूजिक इवेंट के बाद प्लेबैक सिंगर अचानक गिर गया. जिसके बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ उर्फ केकेके निधन की पुष्टि करीबी के जरिए हुई है. सिंगर केके 90 के दशक से अपनी आवाज का जादू हर किसी पर बिखेरते जा रहे थे और आज भी वे फिल्मों में गाने थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर उनकी कितनी है फीस.Also Read - बला की खूबसूरत हैं 'तार बिजली से पतले हमारे पिया' कहने वाली Huma Qureshi, डीप नेक गाउन में देखकर लोगों को लगा करंट

केके ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कमाल के गानें गाए हैं और उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मराठी, मलयालम, बंगाली और गुजराती भाषाओं में गाने गाए हैं. सिंगर केके ने 'खुदा जाने', 'तुही मेरी शब है', 'तड़प-तड़प के' और 'यारों दोस्ती..' जैसे सुपरहिट गाने गाए हैं, केके एक गाने के 5 से 6 लाख रुपये चार्ज करते थे.

दिग्गज सिंगर पिछले कुछ वर्षों से बॉलीवुड से दूर थे इसके बावजूद भी फैंस उनकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहते थे. गाने की फीस के अलावा सिंगर लाइव कॉन्सर्ट के 10 से 15 लाख रुपये फीस के तौर पर चार्ज करते थे. अपने अब तक के करियर में केके ने लगभग 2500 गाने गाए हैं और celebsagewiki.com की रिपोर्ट के मुताबिक, केके की कुल संपत्ति 50 से 60 करोड़ रुपये के आस-पास थी.