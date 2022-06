Singer KK Last Videos Viral On Social Media: जाने-माने सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ के निधन से सबके होश उड़े हुए हैं, पिछले कुछ दिनों बॉलीवुड,पंजाबी और साउथ तीनों ही म्यूजिक जगत के लोगों को झटका लगा है और सिंगर केके की मौत की खबर सुनकर कई सेलिब्रिटीज समेत उनके फैंस भी उदास हैं. अपने आखिरी पलों में सिंगर वो कर रहे थे जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्याक था. 53 साल के सिंगर केके मंगलवार शाम को एक कॉलेज के इवेंट के दौरान कॉन्सर्ट कर रहे थे और इसी दौरान अचानक उनकी सेहत खराब हुआ और जब तक वो खुद को संभाल पाते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ समय से सिंगर केके के वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं और ये वीडियोज उस कॉन्सर्ट के हैं जहां केके ने आखिरी बार परफॉर्म किया था.Also Read - Singer KK Video: स्टेज छोड़ अचानक सुरक्षाकर्मियों के साथ चले गए थे सिंगर केके, दो वीडियो आया सामने । देखिए

53 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले केके हर किसी की आंख नम करके चले गए. फैन्स से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स सोशल मीडिया पर सिंगर केके को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं. सामने आए इस वीडियो में केके अपना मशहूर गाना 'हम रहें या ना रहें कल' गाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को समाचार एजेंसी एएनआई के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है.

#WATCH | Singer KK died hours after a concert in Kolkata on May 31st. The auditorium shares visuals of the event held some hours ago. KK was known for songs like ‘Pal’ and ‘Yaaron’. He was brought dead to the CMRI, the hospital told. Video source: Najrul Manch FB page pic.twitter.com/YiG64Cs9nP — ANI (@ANI) May 31, 2022



सोशल मीडिया पर कुछ समय से सिंगर केके के वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं, यह वीडियोज उस कॉन्सर्ट के हैं जहां केके ने आखिरी बार परफॉर्म किया था. सोशल मीडिया पर सिंगर केके के फैंस कुछ वीडियोज शेयर कर रहे हैं जिसमें उनकी झलकियां नजर आ रही हैं.

The master of music #KK just passed away. His last music show at Najrul Mancho #kolkata #WestBengal pic.twitter.com/0359ih0sI3 — Shreya (@shreya__online) May 31, 2022



इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि मरने से कुछ देर पहले सिंगर केके बॉलीवुड के कई फेमस गाने गा रहे हैं. वह ‘दिल इबादत’, ‘जरा सा’ और ‘हम रहे या ना रहें कल’ जैसे गाने गा रहे थे. केके की मौत से ना ही सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बल्कि फैंस को भी गहरा सदमा लगा है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिंगर केके की मौत की खबर सुनने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी.

Unbelievable! Singer KK is no more. See his energy just few hours before his death during his concert at Kolkata. Life’s truly fragile. Om shanti. #RIPKK pic.twitter.com/wuht8Z82JQ — Akash Jain (@akash207) May 31, 2022



ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने यह कहा था कि सिंगर केके की मौत की खबर सुनने के बाद उन्हें काफी दुख पहुंचा है, उन्होंने आगे यह कहा था कि सिंगर केके के गानों में हर तरह की भावनाएं थीं जो हर उम्र के लोगों का दिल छू जाती थीं. कोलकाता के नजरुल मंच पर सिंगर केके का आखिरी पर परफॉर्मेंस था.